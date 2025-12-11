Předplatné

Čekal na gól přes čtyři měsíce, teď rozhodl: Lezlo mi to do palice, říká Ryneš

Matěj Ryneš se raduje z gólu
Matěj Ryneš se raduje z góluZdroj: X / AC Sparta Praha
Albion Rrahmani poslal Spartu v Rumunsku do vedení
John Mercado trafil tvrdou ranou tyč
John Mercado stíhá soupeře
Základní sestava Sparty pro duel v Rumunsku
Kaan Kairinen a Lukáš Haraslín u rozehrávky přímého kopu
Střelu Albiona Rrahmaniho zblokovala obrana soupeře
Craiova proti Spartě neproměnila penaltu
16
Fotogalerie
Pavel Šťastný
Konferenční liga
Vstoupit do diskuse (4)

PŘÍMO Z RUMUNSKA | Dal rozhodující gól, navíc se trefil po víc než čtyřech měsících. Wingbek Matěj Ryneš spustil v závěru čtvrtečního utkání Konferenční ligy proti Universitatea Craiova euforii Sparty, pro kterou zařídil výhru 2:1. A zároveň postup do jarní části soutěže. „Hned jsem věděl, že poběžím na lavičku, abych se radoval se všemi,“ zářil 24letý hráč.

Cítil jste se jako hrdina?
„Malinko jo. Je to nádherný pocit dát gól v devadesáté minutě, ještě k tomu nakonec vítězný.“

Vstřelil jste branku po víc než čtyřech měsících, naposledy jste se trefil na konci července doma proti Aktobe (4:0). Ulevilo se vám?
„Hodně lidí mi připomínalo, že jsem ho už dlouho nedal. Lezlo mi to do palice, byl jsem z toho nervózní. Takže jsem rád, že mi to tam spadlo.“

Rozhodčí ještě čekal na definitivní potvrzení od videa. Tušil jste, co řešil?
„Asi ofsajd Angela (Preciada).“

Přiblížil jste mužstvo k osmifinále Konferenční ligy. Těšíte se na jaro?
„Chceme být samozřejmě v první osmičce, ale ještě nevíme, jak to celé dopadne. Hrajeme ještě příští týden, zápasů je hodně.“

Rozhodli jste o výhře znovu až v závěru utkání, stejně jako v Olomouci. O čem to vypovídá?
„Je to dobrá mentalita týmu. Do každého zápasu jdeme s tím, že chceme vyhrát. A když jsme dostali gól, pořád jsme věřili, že to zvládneme. Je to důležitá výhra.“

Už v první půli jste byli herně dominantní. Ohrozila výsledek penalta po faulu Adama Ševínského?
„Trochu nás to zachránilo, že ji nedal. Ale jeli jsme dál a věřili jsme, že dneska vyhrajeme. V první a stejně tak ve druhé půli jsme je k ničemu moc nepustili.“

Štvalo by vás, kdybyste nakonec nezískali tři body?
„Určitě. Do zápasu jsme dobře vstoupili, i jeho celý průběh byl v naší režii. Byla by škoda, kdybychom nakonec nevyhráli.“

Ale zkomplikovali jste si to.
„Kdybychom dali v první půli jeden dva góly, bylo by to lepší. Do druhé jsme šli s tím, že ho dáme. A to se podařilo.“

Inkasovaná branka vás ovlivnila?
Je to samozřejmě nepříjemné. Byla to těžká situace, on to trefil hezky. Ale věřili jsme a vyhráli jsme.“

#TýmZVRPSkóreB
1Štrasburk54108:413
2Šachtar540110:512
3Raków53208:211
4AEK Atény531111:510
5Samsunspor531110:410
6Sparta53117:310
7Vallecano531110:710
8Mainz53115:310
9Crystal Palace53029:49
10AEK Larnaka52306:19
11Fiorentina53028:49
12Celje53028:79
13AZ Alkmaar53027:79
14Rijeka52215:28
15Omonia Nikósie52215:38
16FC Lausanne52215:38
17Noah52216:58
18Jagiellonia52215:48
19KF Drita52214:58
20Lech Poznań521210:77
21Škendija52124:47
22Olomouc52126:77
23Universitatea Craiova52124:57
24Lincoln52126:117
25KuPS51314:36
26Zrinjski52037:96
27Breidablik51225:85
28Kyjev51047:93
29Häcken50325:73
30Varšava51044:73
31Slovan Bratislava51044:93
32Hamrun51043:83
33Aberdeen50233:112
34Shelbourne50140:71
35Shamrock50144:121
36Rapid Vídeň50052:130
  • Osmifinále
  • Play-off

Vstoupit do diskuze (4)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů