Čekal na gól přes čtyři měsíce, teď rozhodl: Lezlo mi to do palice, říká Ryneš
PŘÍMO Z RUMUNSKA | Dal rozhodující gól, navíc se trefil po víc než čtyřech měsících. Wingbek Matěj Ryneš spustil v závěru čtvrtečního utkání Konferenční ligy proti Universitatea Craiova euforii Sparty, pro kterou zařídil výhru 2:1. A zároveň postup do jarní části soutěže. „Hned jsem věděl, že poběžím na lavičku, abych se radoval se všemi,“ zářil 24letý hráč.
Cítil jste se jako hrdina?
„Malinko jo. Je to nádherný pocit dát gól v devadesáté minutě, ještě k tomu nakonec vítězný.“
Vstřelil jste branku po víc než čtyřech měsících, naposledy jste se trefil na konci července doma proti Aktobe (4:0). Ulevilo se vám?
„Hodně lidí mi připomínalo, že jsem ho už dlouho nedal. Lezlo mi to do palice, byl jsem z toho nervózní. Takže jsem rád, že mi to tam spadlo.“
Rozhodčí ještě čekal na definitivní potvrzení od videa. Tušil jste, co řešil?
„Asi ofsajd Angela (Preciada).“
Přiblížil jste mužstvo k osmifinále Konferenční ligy. Těšíte se na jaro?
„Chceme být samozřejmě v první osmičce, ale ještě nevíme, jak to celé dopadne. Hrajeme ještě příští týden, zápasů je hodně.“
Rozhodli jste o výhře znovu až v závěru utkání, stejně jako v Olomouci. O čem to vypovídá?
„Je to dobrá mentalita týmu. Do každého zápasu jdeme s tím, že chceme vyhrát. A když jsme dostali gól, pořád jsme věřili, že to zvládneme. Je to důležitá výhra.“
Už v první půli jste byli herně dominantní. Ohrozila výsledek penalta po faulu Adama Ševínského?
„Trochu nás to zachránilo, že ji nedal. Ale jeli jsme dál a věřili jsme, že dneska vyhrajeme. V první a stejně tak ve druhé půli jsme je k ničemu moc nepustili.“
Štvalo by vás, kdybyste nakonec nezískali tři body?
„Určitě. Do zápasu jsme dobře vstoupili, i jeho celý průběh byl v naší režii. Byla by škoda, kdybychom nakonec nevyhráli.“
Ale zkomplikovali jste si to.
„Kdybychom dali v první půli jeden dva góly, bylo by to lepší. Do druhé jsme šli s tím, že ho dáme. A to se podařilo.“
Inkasovaná branka vás ovlivnila?
Je to samozřejmě nepříjemné. Byla to těžká situace, on to trefil hezky. Ale věřili jsme a vyhráli jsme.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Štrasburk
|5
|4
|1
|0
|8:4
|13
|2
Šachtar
|5
|4
|0
|1
|10:5
|12
|3
Raków
|5
|3
|2
|0
|8:2
|11
|4
AEK Atény
|5
|3
|1
|1
|11:5
|10
|5
Samsunspor
|5
|3
|1
|1
|10:4
|10
|6
Sparta
|5
|3
|1
|1
|7:3
|10
|7
Vallecano
|5
|3
|1
|1
|10:7
|10
|8
Mainz
|5
|3
|1
|1
|5:3
|10
|9
Crystal Palace
|5
|3
|0
|2
|9:4
|9
|10
AEK Larnaka
|5
|2
|3
|0
|6:1
|9
|11
Fiorentina
|5
|3
|0
|2
|8:4
|9
|12
Celje
|5
|3
|0
|2
|8:7
|9
|13
AZ Alkmaar
|5
|3
|0
|2
|7:7
|9
|14
Rijeka
|5
|2
|2
|1
|5:2
|8
|15
Omonia Nikósie
|5
|2
|2
|1
|5:3
|8
|16
FC Lausanne
|5
|2
|2
|1
|5:3
|8
|17
Noah
|5
|2
|2
|1
|6:5
|8
|18
Jagiellonia
|5
|2
|2
|1
|5:4
|8
|19
KF Drita
|5
|2
|2
|1
|4:5
|8
|20
Lech Poznań
|5
|2
|1
|2
|10:7
|7
|21
Škendija
|5
|2
|1
|2
|4:4
|7
|22
Olomouc
|5
|2
|1
|2
|6:7
|7
|23
Universitatea Craiova
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|24
Lincoln
|5
|2
|1
|2
|6:11
|7
|25
KuPS
|5
|1
|3
|1
|4:3
|6
|26
Zrinjski
|5
|2
|0
|3
|7:9
|6
|27
Breidablik
|5
|1
|2
|2
|5:8
|5
|28
Kyjev
|5
|1
|0
|4
|7:9
|3
|29
Häcken
|5
|0
|3
|2
|5:7
|3
|30
Varšava
|5
|1
|0
|4
|4:7
|3
|31
Slovan Bratislava
|5
|1
|0
|4
|4:9
|3
|32
Hamrun
|5
|1
|0
|4
|3:8
|3
|33
Aberdeen
|5
|0
|2
|3
|3:11
|2
|34
Shelbourne
|5
|0
|1
|4
|0:7
|1
|35
Shamrock
|5
|0
|1
|4
|4:12
|1
|36
Rapid Vídeň
|5
|0
|0
|5
|2:13
|0
- Osmifinále
- Play-off