Fotbalové přestupy ONLINE: Konkurence pro Šulce s Karabcem? Přijít má Brazilec z Realu
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 22. prosince 2025
Novým spoluhráčem Pavla Šulce a Adama Karabce v Lyonu bude brazilský útočník Endrick. Francouzská média uvedla, že přijde do konce sezony na hostování z Realu Madrid, do jehož sestavy se neprosadil. Devatenáctiletý Endrick dostal v Realu od trenéra Xabiho Alonsa šanci jen na pár minut. Podle serveru goal.com Lyon zaplatí za jeho půlroční hostování milion eur (24 milionů korun). V aktuálně pátém týmu francouzské ligy se talentovaný Brazilec pokusí vybojovat nominaci na mistrovství světa.
Sedm gólů, tři asistence, člen reprezentační jedenadvacítky, ročník 2004. Prostě lákavý cíl velkých. Mladá Boleslav si ostatně za Matyáše Vojtu, útočníka s ledovou koncovkou, představuje přísun 3 až 4 milionů eur. Nyní je autor deseti branek v minulé sezoně velmi blízko angažmá na Letné. Více čtěte ZDE >>>
Německý reprezentační útočník Niclas Füllkrug by měl opustit West Ham United a fotbalovou kariéru chce oživit v AC Milán. Dosavadní spoluhráč Tomáše Součka bude podle italských médií v milánském klubu hostovat minimálně do konce sezony. Pak může AC uplatnit opci na přestup.
Řešilo se to na Andrově stadionu v posledních dnech křížem krážem. Zasedalo se, debatovalo, argumentovalo, sčítaly se plusy i minusy. A byť podle informací webu iSport nebyl názor olomouckého managementu jednotný, trenérem Sigmy by měl zůstat Tomáš Janotka, jenž chystá zimní přípravu. Více čtěte ZDE >>>
První zimní posilou Plzně je Dávid Krčík. Šestadvacetiletý slovenský zadák přestoupil z Karviné a Viktorii se upsal na tři a půl roku. „Dávid je velmi kvalitní stoper, který se vypracoval ve výrazné ligové osobnosti. Kromě defenzivních úkolů má i velmi dobrou rozehrávku a schopnost zapojit se do týmové ofenzivy, což jasně dokazují statistiky. Navíc jej velmi dobře zná i náš trenér Martin Hyský, který s ním spolupracoval v Karviné,“ uvedl nový sportovní ředitel Viktorie Martin Vozábal. Proč je Krčík pro Plzeň zajímavý? Více jsme psali ZDE >>>
Zprávy ze dne 21. prosince 2025
V Česku se dá aktuálně počítat s mohutným nakupováním i od týmů, které dříve rozhodně desítky milionů korun dávat nemohly. A to především díky novým majetným vlastníkům. Ale i v sousedním Polsku začínají do ligy téct miliardy. Tamní fotbalová scéna je na nohou kvůli přestupu křídelníka Osmana Bukariho do Widzew Lodž, který částkou sestřelil jako polský, tak vlastně i český přestupový rekord. Strhne se další lavina? Více čtěte ZDE>>>
Hostování českého útočníka Tomáše Čvančary z Borussie Mönchengladbach v Antalyasporu skončí podle německého listu Bild už po půl roce. Pětadvacetiletý fotbalista vypadl v poslední době z kádru tureckého týmu. Podle tureckých médií upadl v klubu v nemilost poté, co se obrátil na mezinárodní federaci FIFA kvůli tomu, že už tři a půl měsíce nedostal výplatu.
Čvančara odešel do Antalyasporu na roční hostování v červenci. V jeho dresu odehrál 13 zápasů a dal dva góly. Naposledy nastoupil 4. prosince v Tureckém poháru na hřišti Silifke, kde neproměnil penaltu. Do Mönchengladbachu přestoupil předloni z pražské Sparty a s Borussií má smlouvu do června 2028.
Před vánočními svátky ladí kádr pro jarní část druhé ligy také ambiciózní Zbrojovka Brno. Jedním z cílů na přestupovém trhu má být sehnat kvalitního gólmana. Podle informací iSportu si suverénní lídr tabulky vyhlédl talentovaného mladíka z konkurenčního klubu Chance Národní Ligy. Martinu Svědíkovi a jeho realizačnímu týmu se velmi zamlouvá. Více čtěte ZDE>>>
Na začátku sezony by se tento přestup zařadil někam do kategorie fantasmagorických. Klíčový hráč Liberce a tvář týmu Michal Hlavatý aby přestoupil do (tehdy) posledních Pardubic? Nemyslitelné. Ale situace se umí ve fotbale rychle měnit, klíčovou roli hraje i nová miliardová doba. Po roce a půl se tak kreativní záložník stane opět vlajkovou lodí nového ambiciózního projektu – pod Karlem Pražákem, Jiřím Bílkem a Janem Trousilem. Více čtěte ZDE>>>
Další ligový hráč s končící smlouvou vyřešil svou budoucnost. Podle informací Sportu se Mladá Boleslav dohodla na novém kontraktu se Solomonem Johnem, vše by mělo být brzy oznámeno. Kolem Johna bylo i přes nevyrovnané výkony poslední rok rušno, zájem projevilo norské Molde i kluby z Izraele a Polska. Rychlonohé křídlo sledovali i Bohemians v případě, že neprodlouží se Středočechy smlouvu.
Zprávy ze dne 20. prosince 2025
Hradečtí dlouhodobě mluví o nutnosti posílení na postu číslo 9. Zdá se, že by mohli mít další alternativu. Podle informací webu iSport je blízko příchod lotyšského čahouna, který v létě nastoupil v play off Konferenční ligy proti Spartě. Hradec Králové si vyhlédl borce jménem Marko Regza. Měří 195 centimetrů, vyrostl v Německu, za rok 2025 nastřílel za Rigušestnáct branek ve 32 utkáních. Za poslední tři roky zapsal 53 tref za 99 ligových startů.
Obránce Jakub Jugas se po osmi a půl letech vrací do Zlína. Bývalý český reprezentant, který dosud působil v Cracovii Krakov, podepsal s ligovým nováčkem smlouvu na dva a půl roku. Zlínský klub to uvedl na svém webu.
Velký návrat. Thiago Silva po roce a půl ve Fluminense míří zpět do Evropy, kde oblékne dres FC Porto. 41letý brazilský obránce dříve působil v AC Milán, PSG či Chelsea.
Zprávy ze dne 19. prosince 2025
Mladá Boleslav se konečně dočkala posily na dlouhodobě problematický post levého obránce. Do středočeského klubu přichází Matěj Hybš, kterému na konci prosince vyprší smlouva v Bohemians a jako volný hráč tak posílí konkurenci v boji o záchranu.
„Bohemka mi nabídla novou smlouvu, ale já jsem se ji rozhodl nepřijmout. Důvod je jednoduchý. Celý život jsem cílevědomý a chci hrát. Tady už jsem takovou možnost neviděl. Nemůžu na to říct ani slovo, protože Vlasiy Sinyavskiy má skvělou formu. Ale fotbal je moje celoživotní láska a chci být na hřišti. Proto jsem se rozhodl jít dál a porvat se o místo tam,“ sdělil Hybš pro oficiální web Bohemians.
V Boleslavi zkušený univerzál podepsal smlouvu do konce příští sezony.
Zprávy ze dne 18. prosince 2025
Jaké budou Vánoce v Olomouci? Zvláštní... Fotbalisté Sigmy sice postoupili do únorového play off Konferenční ligy, kde si zahrají buď proti Lausanne, nebo Crystal Palace (rozhodne los), ale že by se splněný cíl zrovna dvakrát slavil, se říci nedá. Díky ostatním výsledkům jim k tomu stačila domácí porážka 1:2 s Lechem Poznaň a celkový sedmibodový zisk. Hanáci končí podzim sérií pěti porážek za sebou, což trenéru Tomáši Janotkovi klidné svátky rozhodně nezajišťuje. Shání se však posily. Jaké? Více čtěte ZDE>>>
U druholigové Vlašimi končí trenér Bohuslav Pilný, jehož od 1. ledna vystřídá David Střihavka. Dvaačtyřicetiletý bývalý útočník naposledy působil necelý rok do konce září na lavičce prvoligových Pardubic. Předposlední tým tabulky druhé nejvyšší soutěže o změně informoval na webu. „Ke změně na postu hlavního trenéra nedochází na základě výsledků týmu, ale po vzájemné dohodě. Otevřela se nám možnost spolupráce, která přivádí na lavičku našeho týmu jako hlavního trenéra právě Davida Střihavku. Trenér Pilný byl včas s celou situací obeznámen a jednali jsme s ním na rovinu,“ uvedl sportovní ředitel klubu Jan Jícha.
Slovácko si pojistilo brankářskou oporu Milana Heču. Čtyřiatřicetiletý odchovanec klubu prodloužil smlouvu do léta 2028. Klub z Uherského Hradiště to uvedl na svém webu. „Rozhodování nebylo těžké. Když přišla nabídka na prodloužení, domluvili jsme se rychle,“ řekl Heča. „Každý z nás teď cítí, že závěr podzimu se nesl v pozitivním duchu. Trenér přinesl nové věci, v týmu si to sedlo a doufám, že to tak bude i nadále. Jsem rád, že tady můžu pokračovat, a věřím, že se nám podaří splnit náš cíl,“ dodal gólman posledního týmu prvoligové tabulky, který po příchodu kouče Romana Skuhravého vyhrál dva ze čtyř zápasů v nejvyšší soutěži.
Bývalý kapitán brazilské reprezentace Thiago Silva rozvázal smlouvu s Fluminense, která měla vypršet v červnu příštího roku. Jednačtyřicetiletý obránce má podle brazilských médií namířeno znovu do Evropy. Spekuluje se o jeho možném návratu do Chelsea. Dres londýnského klubu oblékal Silva v letech 2020 až 2024. Hned v první sezoně v Chelsea s klubem ovládl Ligu mistrů. Největší stopu zanechal mezi lety 2012 až 2020 v Paris St. Germain, se kterým vyhrál sedmkrát ligu a pětkrát Francouzský pohár. Mistrovský titul slavil i v Itálii v roce 2011 s AC Milán.
Podle informací iSportu je otázkou dní, možná hodin, kdy bude oficiálně oznámen konec trenéra Tomáše Galáska u fotbalistů Baníku. Jeho mise trvala dva měsíce, byla neúspěšná. Proto teď Ostrava shání nového kouče, který tým dovede k záchraně bez účasti v baráži. Jeden nevyšel, řeší se další dva. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 17. prosince 2025
Jak již dříve informoval web iSport, novým sportovním ředitelem v Hradci Králové se od 1. ledna stane Petr Pojezný. Příchod bývalého dlouholetého funkcionáře Slovácka potvrdili Východočeši ve středu večer na klubovém webu.