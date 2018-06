Suchý: Překvapilo mě, že Zlatá hokejka vydržela. Proč vyhraje Pastrňák?

Chrániče, jaké nosil samorost z Vysočiny, by si dneska nenavlékl ani filmový dublér. Jan Suchý se v nich srdnatě vrhal do dělovek soupeřů, chytal puky vlastním tělem v dobách, kdy se ještě pořádně nevědělo, co to je blokování střel. Svého času byl jednička mezi evropskými beky, převrátil zažité představy o hře obránců, střílel spousty gólů.

Patřil k pilířům Dukly Jihlava v dobách její největší slávy. Ve své životní sezoně 1968/69 se stal historicky prvním majitelem sošky jásajícího hokejisty. V té další vítězství obhájil a ještě v roce 1971 skončil druhý za Františkem Pospíšilem.

Ta sezona byla jeho vrchol

„Tenkrát nikdo nepočítal, kam se to dostane. Něco se začalo a za tři roky po tom ani pes neštěkl. Překvapilo mě, že Zlatá hokejka vydržela těch padesát let. Vyhlášení nebylo tak bombastické jako dneska, kdy už to má úroveň. Ale moc jsem si vítězství vážil. První předávání proběhlo na ruzyňském letišti v salonku, později jsme to mívali v Těšnově. Hospoda se jmenovala U Suchých. Dostali jsme sádrovou kopii sochy a jelo se domů,“ vzpomíná.

Nápad založit anketu pro nejlepšího hokejistu sezony vznikl v září 1968 v redakci fotbalového a hokejového týdeníku Gól. Trofej vysokou 120 centimetrů a dvacet kilogramů těžkou vytvořil akademický sochař Zdeněk Němeček. „Říká se, že ji dělal podle Golonky, ale nevím, kde se to vzalo. Ano, má ruce nahoře, to měl Golonka pořád. Ale podobou to na něj nevychází,“ líčí Suchý.

V ročníku 1968/69 nastřílel 30 branek a nasbíral 56 bodů, přičemž jako první a dosud poslední obránce vyhrál ligovou produktivitu. V zápase proti Českým Budějovicím nastřílel dokonce pět branek. „Ta sezona znamenala asi můj vrchol, tam se to seběhlo, konstelace byla dobrá,“ usmívá se.

Zlatou hokejku přebíral se sádrou na ruce. Památka na šampionát ve Stockholmu, kde ho vyhlásili nejlepším zadákem turnaje a odkud se vrátil s přeraženým prstem. „Poslední dva zápasy mě s tím nenechali hrát. Chtěl jsem, aby mi ohnuli sádru, ale primář ve švédské nemocnici, že to nejde, že bych byl mrzák. Prst bych měl do smrti ohnutý,“ vypravuje Suchý.

Z Holíků si dělal šoufky

Dodnes se mu doma tyčí soška za vítězství z roku 1969, tu druhou věnoval Krajskému muzeu v Jihlavě. Z hráčů slavné generace bratrů Holíků, Klapáče, Hrbatého nebo Augusty, kteří válčili za Jihlavu, získal Zlatou hokejku jako jediný. Rekordman v počtu reprezentačních startů Jiří Holík se ocitl na anketních lístcích celkem v deseti ročnících, dvakrát skončil druhý a jednou třetí.

„Já si z nich potom dělal šoufky. Že nejlepší jsem byl já, a kdyby nebylo mě, nehráli by za nároďák. Probíhalo to ve srandě, fakt ovšem je, že aspoň jeden z kluků Holíkových by si vyhrát zasloužil. Jako hokejisti patřili k nejlepším. Ale hodnotili všichni trenéři, tak tomu rozuměli, my jsme to vítali, protože jde o ocenění, které je objektivní. Anketa se ujala, získala prestiž,“ říká Suchý.

Dvakrát ho na mistrovství světa vyhlásili nejlepším obráncem, čtyřikrát zvolili do All Star týmu. Vynikající zadák získal stříbro na olympiádě v Grenoblu 1968, bronz na hrách v Sapporu o čtyři roky později, ze šampionátů přivezl čtyři stříbrné a dvě bronzové medaile. Zlato mu však chybí. Stejně jako nepočítal šrámy a podlitiny, nebyl Jan Suchý ani vzorem ctností. Kouřil, rád si dal pivo, občas panáka.

Před mistrovstvím světa 1972 v Praze musel odjet ze soustředění, později byl odsouzen za zavinění autonehody. Trestu se nesnažil vyhnout, Československo po 23 letech vyhrálo. Ovšem víc než ztracená šance ho štve, že si nemohl zkusit NHL. „Třeba by mě za rok vyhnali, ale stálo by to za to,“ řekl kdysi Suchý v rozhovoru pro Sport.

Líbí se mu Kempný

Zatímco v prvních čtyřech letech ovládli Zlatou hokejku obránci, dohromady jich vyhrálo jen pět. Jako poslední v roce 1993 Miloš Holaň, který v dresu Vítkovic ziskem 68 bodů (33+35) překonal Suchého rekord. Od té doby se ocitl dvakrát blízko Tomáš Kaberle, loni byl čtvrtý Radko Gudas. Za posledních deset let se třikrát nevešel do elitní desítky ani jeden obránce. Naposledy předloni.

„Je vidět, že jsme asi byli kvalitnější beci než ti dnešní. Pořád myslím, že to je českou hlavou. Tenkrát jsme jako obránci byli chytřejší a průbojnější. Já útočil, ale měli jsme to jištěné. A tu práci jak vzadu, tak vepředu jsem si musel zastat. Dneska by to chtěli všichni. Pak na šampionátu dostáváme haldu gólů, protože se všichni ženou dopředu. V mančaftu může být obránce, který chce útočit, ale ne tři nebo čtyři. Bek je od slova brániti, to bylo i za mě,“ připomíná.

Momentálně by těžko hledal zadáka, který by se mu zamlouval. „Líbí se mi Kempný. Před lety hrál taky u nás v Brodě, už tehdy jsem říkal, že to bude šikovný obránce. Nakonec na moje slova došlo, má Stanley Cup, což mu přeju, zaslouží si to. Začal od píky, šel nahoru z druhé ligy,“ dodává.

Jako bývalý vítěz byl na dnešní vyhlášení pozván. Na stará kolena prý ale nikam nepojede. Dívat se však bude. O vítězi má taky jasno. „Vyhraje Pastrňák. A kdo jinej? On si to zaslouží,“ uzavírá Suchý.

Jubilejní 50. ročník ankety Zlatá hokejka proběhne dnes v pražském Fóru Karlín, přímý přenos od 20:55 vysílá ČT1.