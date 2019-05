Holt to odnesou Američani! Vápenka je nažhavený na para semifinále MS | iSport.cz

Tým trenéra Jiřího Břízy v Ostravě rozpoutal obrovskou vlnu nadšení. Na české zápasy jsou ochozy našlapané, je při nich neskutečná atmosféra. Češi v základní skupině porazili Japonsko 8:0, Švédsko 6:1 a Itálii 4:0. V dramatickém čtvrtfinále v poslední třetině smetli Norsko 5:0. Na všechny čtyři zápasy dohromady přišlo 27 830 fanoušků! V průměru takřka sedm tisíc na zápas.

„To se ani nedá popsat, co to pro nás znamená,“ děkuje za celý tým brankář Vápenka. „Vždyť my jsme normální kluci, kteří chodí do práce. Neskutečné. Děkujeme za parádní podporu.“

Nejvyšší návštěvu zatím zaznamenal duel Česka s Itálií. V ochozech bylo 8462 fanoušků, což je historicky nejvyšší návštěva na jakýkoliv zápas v para hokeji. Předčila i dosavadní maximum z paralympiády v Salt Lake City 2002. „Jsme hrozně šťastní, tohle je pro nás splněný sen,“ říkal Vápenka. „Mám takový pocit, že tady sníme. Díky organizátorům je tady plný barák. Klobouk dolů před lidmi, že nás přišli podpořit a dotáhli nás k postupu.“

Čeští para hokejisté na medaili z mistrovství světa stále čekají. Nejlépe skončili dvakrát čtvrtí v letech 2012 a 2013. Před deseti lety v Ostravě obsadili páté místo. Dostat se v pátečním semifinále přes favorizované Američany, kteří na šampionátu mimo jiné porazili i obhájce zlata z Kanady (3:1), zní jako nesplnitelná mise. Čeští bojovníci ji rozhodně nevzdávají předem.

„Neřešili jsme, co bude,“ líčí brankář Vápenka. „Až na konci čtvrtfinále s Norskem jsem koutkem oka na kostce zahlédnul, kdo nás v semifinále čeká. Holt to odnesou Američani.“ Hlásil to s širokým úsměvem. Dobře si uvědomuje sílu rivala. „Oni mají neskutečný pohyb. Pohyb a důraz, to je zdobí. Zahrát si proti takovému týmu je svátek a sen. Ať už to dopadne jakkoliv. Na tenhle zápas se světovou jedničkou se můžeme jen těšit a užít si ho.“