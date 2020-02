Nová živnost finské legendy, zpopelňuje domácí mazlíčky: I mně bývá do breku | iSport.cz

„I mně někdy bývá do breku,“ přiznal v rozhovoru pro deník Kaleva legendární gólman, jehož před čtyřmi lety uvedli do Síně slávy finského hokeje. Zvířecí krematorium provozuje 51letý Sulander od loňského srpna.

Při své práci se nově setkává s lidmi, kteří přišli o své miláčky a rozhodli se je zpopelnit. „Je to někdy velmi vypjaté a emotivní. Už kvůli tomu musíte umět zvolit citlivý přístup a s lidmi správným způsobem jednat. Stačí se zhluboka nadechnout a uklidnit situaci,“ líčil.

Mistr světa z roku 1995 pochází z Helsinek. Kariéru rozdělil až na krátké působení v Lahti mezi Jokerit a Curych. S chytáním skončil před osmi lety, tři sezony pokračoval jako trenér brankářů švýcarské, pak i finské reprezentace do 20 let a juniorů Jokeritu. Poté se však přestěhoval do Oulu, kde se živil nejprve jako dodavatel potřeb pro zvířata.

Záhy ho napadlo, že bude pomáhat lidem, kteří si přejí se svými mazlíčky rozloučit na jejich poslední cestě. „Mám normální zaměstnání jako ostatní lidé. Na druhou stranu ve mně zůstala velká vášeň k trénování. Ale když jsem nedostal práci na plný úvazek, rozhodl jsem se jít do práce. A jsem docela spokojený,“ uvedl legendární gólman. Ve volném čase však stále žije hokejem. Trénuje mládež v malém klubu Kiiming Kiekko-pojat.