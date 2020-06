Unikát v Holoubkově. Doučoval se tu Francouz, roste německý obr | iSport.cz

Hladina rybníka v západočeském Holoubkově nedaleko Rokycan probouzí představy, jak to asi vypadalo, když se tady v sezoně 1952/53 hrála hokejová liga. Tyhle časy jsou pryč, stejně jako zimy, kdy mrzlo od listopadu do února. Hodně živo však bývá o kousek vedle, kam jezdí hráči zdokonalovat svůj um. Na „doučování“ hokejových dovedností sem zavítal třeba i Pavel Francouz.

LZ Skill Center patří k nejmodernějším místům pro hráčský rozvoj v Česku. Hala s umělou ledovou plochou 15x10 metrů, střelnicí, tělocvičnou, zónou pro strečink a koutkem na relaxaci nabízí skvělé podmínky pro trénink.

Mají tam veškeré vymoženosti ohledně tréninkových aplikací a videosystémů, které umožňují analyzovat výkon. Vzniká tu i většina online tréninků, kdy pracují přes internet s hráči ze všech koutů republiky i Evropy.

Zařízení jako tohle těžko najdete, v Holoubkově zaplnili díru na trhu. A to pokud se týče specifických rozměrů ledu a taky dostupnosti. „Zimáček je menší, ale má to zase výhodu, že se u nás dá trénovat na ledě v časech, kdy na jiných stadionech trénují kluby. Navíc ledy bývají v těchto časech extrémně drahé, takže na nějaký skupinový individuální trénink to není,“ říká Lukáš Zdrha, sám bývalý hokejista a jeden z trenérů Skill Centra.

Hrál v Plzni, stejně jako jeho bratr Ondřej, který v mládeži nastupoval v útoku s Dominikem Kubalíkem a Dominikem Kahunem. Ten ostatně patří ke klientům zdejšího zařízení.

Připravovali se tady třeba i Pavel Francouz, Martin Frk, Jan Kovář, na „doučování“ jezdí plzeňští hráči jako Matyáš Kantner, Luboš Rob, Petr Kodýtek, Jakub Pour, Filip Přikryl či David Kvasnička. Obránce Lukáš Kaňák tu dokonce vypomáhá jako asistent.

Trenéři z LZ Skill Centra vedli rovněž několik tréninků pro první tým Škodovky, zaměřený právě na rozvoj dovedností a detailů ve hře. Probíhal na stadionu v Plzni, jinak se trénuje tady.

V době naší návštěvy vířili vzduch v těsnějším prostoru mezi mantinely například pražský rodák Filip Reisnecker, který působil v Plzni, teď odchází z Regensburgu do elitního Bremerhavenu. Adrian Klein měří v šestnácti letech 190 centimetrů a má to být nový Jay Bouwmeester, známý kanadský bek z NHL a vítěz Stanley Cupu. Od příští sezony by měl Klein hrát DEL ve Straubingu.

„Na menší ploše se hráči dostávají častěji do soubojů. Hodně trénujeme efektivitu zakončení a právě díky těmto rozměrům se to pak líp přenáší do hry,“ připomíná Zdrha. Trénink v tomto zařízení tedy hráčům náramně prospěje. A Holoubkov se díky tomu vrací na mapu elitního hokeje. I když ne jako ligový celek.