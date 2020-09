Pešán uctil Říhu (†61), sblížili se i přes přestřelky. Debatovali do noci

Nečekané úmrtí trenéra Miloše Říhy (†61) silně zasáhlo (nejen) české hokejové prostředí. Na poslední rozloučení s někdejším koučem národního týmu dorazila do pardubického krematoria řada osobností . Květinu přišel k rakvi položit i Filip Pešán. Říhova nástupce v reprezentaci ztráta jeho předchůdce, se kterým se podle vlastních slov v poslední době dost sblížil, hodně zasáhla. Rozhodně však nikdy nezapomene na společně strávené chvíle na domácím mistrovství světa dvacítek, kde prý prodebatovali celé večery.

Oblečen ve smuteční černé a s kyticí v ruce dorazil Fillip Pešán jako jeden z prvních hokejových funkcionářů, kteří se vedle bývalých kolegů či kamarádů a fanoušků přišli do krematoria v Pardubicích rozloučit se zesnulým koučem Milošem Říhou . Nový trenér reprezentace před hloučkem novinářů vyjádřil svůj smutek nad ztrátou zkušeného kolegy a zavzpomínal na poslední chvíle s ním.

„Odešel trenér, který byl svůj a dobře řídil národní tým. V poslední době... Musím říct, že jsme se sblížili, když jsme se potkali na mistrovství světa do dvaceti let, kde jsme prodebatovali několik večerů. Na turnaji ho opravdu byl plný skybox. Každou věc, kterou chtěl říct, řekl z plna hrdla. Myslím si, že takový byl po celý život. Je škoda, že nás opustil. Bohužel, je to velká rána pro český hokej a samozřejmě i pro jeho rodinu,“ řekl Pešán, který prozradil, že na principy hokeje koukali s Říhou podobně.

Zesnulý hokejový bard měl přitom velice osobitý pohled na hru. Říhu také dost ranilo, když po šampionátu v Bratislavě vyšlo najevo, že následující rok národní tým převezme právě Pešán. Ale v poslední době si prý k sobě našli cestu.

„Zúčastnil se několika konferencí, které jsem pořádal. Chtěl mě velmi podporovat. Mediální přestřelky ohledně mého posunu do funkce reprezentačního trenéra ho asi úplně netěšily, ale na druhou stranu jsme zůstali v pracovně-přátelském vztahu,“ vrátil se bývalý kouč Liberce ke změně na reprezentační lavičce.

Nad tím, jestli bude první zápas národního týmu v nové sezoně věnován právě Říhově památce, Pešán zatím vůbec nepřemýšlel. Zpráva o úmrtí pověstného trenérského bouřliváka ho dost zdrtila, stejně jako všechny ostatní.

Dvaačtyřicetiletý kouč doteď lituje, že se s Říhou nemohl potkat v Brně na Českých hokejových hrách. Reprezentační turnaj chtěl brát jako rozlučku s působením zkušeného trenéra. „Ne jako rozloučení s Milošem samotným,“ dodal smutně.

Bohužel, kvůli přetrvávající nepříznivé situaci v době koronaviru akci neuskutečnili. Pešán nicméně potvrdil, že o uctění Říhovy památky hokejovou reprezentací se bude určitě jednat.