Manažer o Univerzitní lize: Předběhli jsme dobu. Kolik stojí jedna sezona?

Musíte uznat, že vědí, co dělají a jak dosáhnout cíle. Když se koná souboj univerzit, podaří se vyprodat halu, kde se hraje extraliga. Univerzitní hokej si tvoří ve skupině lidí do 25 let hodně silnou značku. „Chceme vybudovat nejzábavnější hokej v Česku, což nebude trvat tak dlouho,“ říká marketingový manažer Vilém Franěk. Mluvil i o tom, jak úroveň ligy vysokoškoláků vystoupala a kam může mířit dál. Fenomén univerzitních soutěží v USA? Dobrá meta.

Sedne si a chrlí nápady i myšlenky spojené s univerzitním hokejem. „Jestli se hrneme pořád někam dál? Jasně, jinak bychom to ani nedělali,“ okamžitě vypálí Vilém Franěk, který má v projektu na starosti marketing. Vystoupí 4. října na konferenci Sport Alive v O2 Universum. Těšte se na pichlavé téma budování univerzitní hokejové ligy v systému, který na to není připravený.

Když se řekne univerzitní hokej, hned si představím vrchol, tedy NCAA v Americe. Nesvazuje, že každý asi bude hledat reprezentanty, nadupaný rozvojový program?

„Navenek to nevýhoda asi trochu je, snažíme se, ale s NCAA se srovnávat vůbec nemůžeme. Pro nás interně je to však výhoda. Víme, kde je náš cíl.“

To, co vidíme za mořem, je cíl?

„Samozřejmě. (usměje se) Když jdeme za jakýmkoliv partnerem, říkáme mu, že celý projekt dobře zná, třeba jen z filmů. Teď jsme měli jednání s lidmi, kteří si sami NCAA prošli a stejnou věc by hodně chtěli vidět i u nás. Jen to není sranda, celý posun zabere deset dvacet let, možná třicet, nevím. Ale můžeme se sem dostat, měli bychom o to usilovat.“

Zkusíte dát dohromady třeba ve dvou minutách, co se musí změnit, aby zdejší univerzitní program začal být stejně silný jako ten v Americe?

„Zvládnu to za deset sekund. Zásadní je přístup škol a státu. Naprostá většina lidí, kteří organizují univerzitní hokej, jsou kluci, kteří na škole studovali, hráli ho a dnes si dělají svoje věci od práce v Kiwi přes marketingy a IT firmy. My jsme předběhli dobu a jsme třeba patnáct dvacet let před tím, než někdo pochopí, proč je projekt důležitý.“

Říkal jste, že třicet let může trvat doběhnout USA. Tím pádem odečtu váš náskok dvacet let a v roce 2032 je máme?

„Přesně. (směje se) Do momentu, než školy pochopí, že v tomhle je obrovský náborový a marketingový potenciál, dál se nepohneme. Až se tahle věc zlomí, všechno se ohromně nakopne. V momentě, kdy se univerzitní tým, je jedno, jestli fotbalový nebo hokejový, stane hlavním marketingovým nástrojem pro setkávání se s novými mladými lidmi? Jsme tam, kde chceme být.“

Jen za mořem je ještě jedno hlavní lákadlo, stipendium. Pokud jsem dobrý sportovec nebo třeba hudebník, vysoké školy se o mě perou, aby mi nabídly studium zdarma a výjimečný rozvojový program v mém oboru. Tohle je taky dost velký rozdíl, ne?

„Stipendia na vysokých školách je dobré téma. Ano, jsme v situaci, kdy je studium teď zadarmo a není tam věc, kterou bychom sportem mohli přinést navíc. U nás stipendium funguje jinou formou, když už student dostává peníze od školy, musí jít o vrcholového sportovce. Nikdy nemířilo na dlouhodobou reprezentaci univerzity. O školném se tady debatuje už dlouho, v budoucnu na něj třeba dojde taky. Pro věci typu univerzitního sportu to pak právě může být výhoda. Jednak by šlo o velký příjem vysokých škol, a také by mohly říkat: ´Pojďte studovat zrovna k nám, protože tady funguje takový a takový sociální a sportovní život.‘ Teď s touhle myšlenkou zatím nepracujeme. Je hodně daleko.“

Aby se hokej na univerzitách posouval teď, musí mít škola blízko svůj led a kvalitní trenéry?

„Spíš aby měla každá univerzita nadšené organizátory.“

Ti jsou víc než led a trenéři?

„Ledy vždycky domluvíte. V Olomouci mají třeba s halou problémy, dojíždí se do Uničova. V okolí Plzně najdete pět ledových ploch, vždycky něco najdete. Stav, že bychom se bavili o vlastních zimácích v kampusu, to už jsme ve výhledu spíš čtyřicet let a dál. (usměje se) Teď ale právě potřebujete nadšené organizátory, kteří všechno zařídí. Na nich všechno visí.“

Daří se na univerzitní hokej shánět finance?

„Obrovskou práci odvedli kluci ve vedení univerzitního hokeje, dotáhli spolupráci s Národní sportovní agenturou, takže se dá říct, že polovinu až tři čtvrtiny rozpočtů dnes pokrývají dotace. To je klíčové.“

Dá se vyjádřit, kolik peněz je potřeba na jednu sezonu?

„Od milionu korun do dvou a půl ročně. Je to hodně dané tím, že nemáte vlastní zimáky, takže naprostá většina rozpočtu padne na pronájem ledu, který se pohybuje v rozmezí 3500-7500 korun za hodinu. A když trénujete čtyřikrát týdně, dvakrát týdně zápas, není to sranda. Jisté peníze od NSA znamenají ohromnou vzpruhu, základy, na kterých stavíte. A kluby si do rozpočtu seženou pár stovek tisíc, což se dá. Až na výjimky v klubech není nikdo placený, čili všechno sháníte na provoz a zbytek tlačíte studentským nadšením.“

Vrátím se k trenérům. Na mě by třeba hodně působilo, že můžu na univerzitě v Ostravě trénovat například pod Jakubem Peslarem, který pracoval jako dovednostní trenér na svazu i v Karlových Varech. Není tohle taky zásadní benefit, že mě jako hokejistu může vlastně zadarmo a bokem od mého klubu zlepšit?

„Jo, celkově se tady formuje poměrně zajímavá trenérská komunita. V Ostravě je Kuba, na Univerzitě Karlově je Aleš Hybner, který v rámci svazu rozvíjel bruslení. David Oulík v Budějovicích je dalším dovednostním trenérem a našli byste jich víc. Je to mladá generace trenérů, co úplně nevlezla do systému v českých klubech, ale baví ji mít vedle své práce ještě nějaký chlapský hokej. Kuba Peslar třeba přišel sám, že by ho hodně bavilo spolupracovat. Pro nás je to obrovské ocenění. Tím pádem je to i dobrý signál všem hráčům.“

Že se trénink neděje stylem: hodíme puk a hrajeme?

„Přesně, tréninky jsou celoroční program rozvoje. Dnes jsou kluci reálně na úrovni druhé ligy.“

Vážně by univerzitní klub v třetí nejvyšší soutěži uspěl?

„Asi by vám úplně nenaložil, Tábor by nad univerzitním týmem nejspíš vyhrál, to samé Příbram. Viděl bych to na střed až spodek soutěže.“

Tak test, když hrál v soutěži čínský národní tým, kolik by s ním hrála třeba Plzeň?

„Nevím, asi 10:0 pro univerzitu.“ (usměje se)

Souboje univerzit 4. října Brno 13. října Praha (Eden) 19. října Ostrava 27. října Plzeň

Univerzitní hokej je marketingově hodně silný, dobře děláte sociální sítě, umíte vyprodat halu. Dá se tímhle i cílit na partnery, že tady je komunita lidí do 25 let, můžete ji oslovit, my vám ji sem přivedeme?

„V uplynulých letech šla veškerá naše energie na to, abychom ke spolupráci oslovili stát. Věděli jsme, že se následně můžeme vrhnout na skupinu komerčních partnerů, a něco už se chystá. Potenciál je rozhodně obrovský, za minulou sezonu jsme prodali čtyřicet tisíc vstupenek do skupiny lidí 18-25 let. V momentě, kdybyste na zápas přišli, poznáte, že to nejsou klasičtí hokejoví fanoušci.“

Je to víc party?

„Vezmete vysokou školu a přemístíte na zimák. Máte tam kluky, kteří přišli na pivo, holky, co se přišly podívat na kluky na ledě, zafandit kámošům. Většina lidí je poprvé v životě na hokeji a poznáte to i na atmosféře. Jdete po ochozech a cítíte hype na tribuně. Potenciál je ohromný.“

Když časové horizonty vezmeme vážně. Dá se mluvit o tom, že se za deset let univerzitní hokej zase posune o dost dál?

„Podle mě zásadní posun uvidíme i dřív. Chceme vybudovat nejzábavnější hokej v Česku, což nebude trvat tak dlouho, zvládneme to dříve.“

Nejzábavnější hokej v Česku?

„Ano.“

Hodně odvážné!

„My máme samé odvážné cíle. (směje se) Ale tohle opravdu půjde. Jen vybudovat opravdu funkční byznys model, že se z hobby přesuneme aspoň do poloprofi režimu? To na nějakých deset patnáct let určitě je.“