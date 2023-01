Hokej viděl audit. Hadamczik chce vyřídit účty, Dědek prý měl pravdu

Sál na informace spojené s výsledky forenzního auditu měl Český hokej rezervovaný do pěti hodin. Začínalo se v jednu. „Stojím tady a ještě dlouho budu. Hlídám, aby se dovnitř nedostali žádní novináři,“ hlásil do telefonu muž v obleku u vstupu. Slovo dodržel. Dovnitř směl jen ten, kdo měl na ruce žlutou pásku. Jinak ani myš.

Deník Sport se přesto k zásadním bodům semináře pro zástupce klubů dostal. Chvíli mluvil prezident svazu Alois Hadamczik, po něm právník Vladimír Jirousek a následovali auditoři ze společnosti KPMG.

Delegátům měli osobně potvrdit zásadní informaci, o které už mluvil dřív Alois Hadamczik na tiskové konferenci. „Neexistovaly žádné kontrolní mechanismy, směrnice, předpisy. Chyběly úplně na všechno,“ zaznělo prý od auditorů.

Dál se řešilo 50 milionů korun, které svaz nasypal do projektu WSM, ačkoliv byl dopředu varován, že tato investice je značně nestabilní. Navíc se ze záhadného důvodu nepřihlásil k vymáhání škody a částku odepsal jako zmařenou investici.

Přednáška o zamotaných financích svazu trvala nakonec dvě a půl hodiny. Přesně po třiceti minutách se ozval bouřlivý aplaus. Páni, takové nadšení? Ba ne, když jste se zaposlouchali pozorně, ovace vycházely z vedlejšího sálku. Tam měla soustředění jedna kosmetická značka pro své lady v růžových sáčkách.

Atmosféra byla přátelská

Když bylo po všem, nejmocnější muži českého hokeje se zdráhali cokoliv komentovat. „Příjemná,“ hlásili shodně k atmosféře, která vládla uvnitř. Úsměv střídal úsměv. Jako kdyby se promítal sestřih z Nagana, nálada vládla na pohled výborná.

Jenže se řešilo velmi závažné téma. Audit a stovky milionů minus, o kterých mluvil už dřív Hadamczik. Ticho neprolomil ani právník Jirousek: „Vždyť víte, že mám povinnost mlčenlivosti. Počkejte si, vše podstatné se brzy zveřejní v tiskové zprávě.“

To nejdřív ohlásil i svazový šéf. „Domluvili jsme se s právníkem, že vše pošleme v tiskové zprávě.“ Nakonec ale svolil ke krátkému rozhovoru: „Budu slušný, protože tady čekáte tak dlouho.“

Schůzku svolal z jediného důvodu, audit je uzavřen. Když mu ho konference zadala, její účastníci do něj smí nahlédnout. „Právník mi doporučil, že delegáti mají právo audit vidět a je lepší jim všechno vysvětlit hromadně, než aby chodili na svaz. Atmosféra byla velice příjemná, protože auditoři byli věcní a mluvili jasně,“ sdělil Hadamczik. A přidal: „Ukázali věci, které by se neměly stát.“

Párty na hokejovém svazu: audit ukázal na nákupy v Pařížské i drahá auta Video se připravuje ...

Žalobu na svaz podal už před volbami majitel Pardubic Petr Dědek. Dál platí, že další od nového vedení hokeje nepřijde. Dědkův podnět se ovšem řeší a svazu dorazilo do datové schránky, že si vyšetřovatelé přejí vidět audit a svaz má zbavit mlčenlivost společnost KPMG. „Teď to bude otázka právního oddělení. Já budu rád, když se budu moci věnovat sportovní stránce, tam jsem si jistější,“ těší se Hadamczik na jiné starosti.

Z účastníků schůzky našel odvahu promluvit ještě šéf Dynama Dědek. „Ano, atmosféra opravdu velice přátelská byla, to potvrzuji, mělo smysl si všechno vyříkat.“ Co konkrétně, ale neřekl: „Nechci to komentovat, svaz vydá tiskovou zprávu, což bude jasná zpráva do hnutí i k partnerům.“ Pak ale jednu podstatnou věc přece jen zmínil: „Čekal jsem, co uslyším, a jsem jenom rád, že jsem měl pravdu.“

Dříve mluvil o nestandardních svazových praktikách, finančních machinacích, klientelismu, úniku peněz a hodně řezal do smlouvy mezi marketingovou agenturou BPA a svazem. Ta končí a od nové reprezentační sezony si svaz bude řešit své zápasy sám. Hadamczik už dříve avizoval, že na plnění dluží agentura svazu přes 200 milionů korun.

Její šéfka Jana Obermajerová následně vše v rozhovoru pro deník Sport odmítla: „Proti těmto zkresleným výkladům se samozřejmě budeme bránit. Ke každému A prostě chybí dodat B. S minulým vedením jsme vždy postupovali po písemné dohodě, věřte, že jsme se mezi sebou dohadovali o každou korunu. Na základě uzavřených smluv prostě ani korunu nedlužíme.“ Přidala, že její společnost se bude bránit všemi dostupnými právními prostředky.

Auditor ukázal smlouvy

Delegáti na schůzce měli vidět i screeny uzavřených smluv mezi svazem a BPA, o kterých Hadamczik mluvil už před Vánoci jako o největším maléru. „Kdo mi nevěří, ať si tady klidně zůstane. Smlouvy mu ukážu,“ měl zahlásit auditor.

Nic z toho ovšem šéf svazu nepotvrdil. „Někteří lidé byli zklamaní z toho, co zaznělo, ale takový je život,“ přidal jen. „Připravíme tiskovou zprávu a víc se tím zabývat v médiích nechceme. Chceme jednat se sponzory a pracovat dál. Ale vyřízení starých účtů se udělat musí, pak se udělá tlustá čára, abychom se mohli dívat dopředu a zabezpečili rozpočet,“ doplnil ještě Hadamczik.

Dřív než ve čtvrtek, kdy se koná výkonný výbor, se žádný oficiální výstup patrně čekat nedá. Faktem ovšem je, že na svazu zuří v posledních dnech velká bitva. Rozsekne ji zpráva podepsaná společností KMPG? Patrně ano. Mělo by to tak být.

Ovšem není bez zajímavosti, že diskuze se vedly i směrem, jak se podrobnosti z forenzního auditu za žádnou cenu nesmí dostat ven. Opačný postoj zněl, že naopak vše ven jít musí, aby byl hokej čistý a transparentní. Zdá se, že vyhrál druhý přístup.