Hašek o Crhovi: Emigroval i kvůli Holečkovi, v NHL to měl složitější. Co nesměl v Torontu?

První český brankář v NHL zažil v zámoří těžké časy. Stejně jako později Hašek, který pak byl šestkrát vyhlášen nejlepším brankářem ligy, má dva Stanley Cupy, dvakrát získal Hart Trophy a Ted Lindsay Award pro nejužitečnějšího hráče. Jiří Crha s ním koketoval i jako hráčský agent. Potkávají se dodnes. „Jako brankáři si vždycky fantasticky pokecáme,“ usmívá se Dominátor.

Stejně jako Jiří Crha jste vyrostl v Pardubicích a za Teslu chytal. Jak jste ho vnímal?

„Bylo mi šest sedm let, když se vrátil do Pardubic. Ještě pamatuju Lackého, to jsem však byl opravdu dítě. Na ledě si ho nevybavuju, ale líbilo se mi jeho jméno. Pak už byl pro mě v brance jen Crha. Nevynechal jsem žádný hokej. Tenkrát to chodilo jinak, bylo dané, že první brankář chytal všechno. Byl tam ještě Ráca, ale do branky se skoro nedostal. Nebo vůbec. Ne, že bych Crhu napodoboval. Ale v nároďáku pro mě byl vzor Jirka Holeček a v Pardubicích Crha.“

V reprezentaci byl Crha na velkých turnajích většinou dvojka.

„Vím od něj, nebo aspoň tak mi to řekl, že jeho rozhodnutí utéct vyplynulo i z toho, že čekal, že se stane jedničkou nároďáku, až Holeček skončí. Ale trenéři se nakonec rozhodli jinak. To byl jeden z důvodů, proč se Jirka v létě 1979 rozhodl zůstat venku. Taky je třeba říct, že Pardubice šly výkonnostně dolů. Začátek 70. let byl fantastický, ale mužstvo stárnulo, spoléhalo jen na první pětku a nikdo další šest sedm let nepřicházel. Jediný velký talent byl v té době Vladimír Veith. Mužstvo šlo dolů a on jako brankář se s tím svezl.“

V zámoří strávil tři sezony, dvě z nich chytal v NHL. O lidech jako on se za komunistů nemělo psát. Jaké bylo, když se za ním zavřela voda?

„Mě vůbec nenapadlo, že dva roky nato už budu chytat v lize. Ale tenkrát to pro nás byl šok. Nevědělo se, koho do branky postavit místo něj. Hlavně první sezona po Crhově odchodu byla pro Pardubice složitá, málem sestoupily, byly na padáka. Byl jednička, chytal všechno. Najednou se točili tři brankáři: Hamko, Dušek a Šenk. Dělali si srandu, že se kolikrát točí jako hráči při fotbale. Opravdu to tak někdy bylo.“

Kdy jste se s Crhou viděl znovu?

„Na mistrovství světa ve Vídni (1987). Potkali jsme se a mluvili spolu. Pořád se občas setkáme. Navštívil jsem ho i na Floridě, když přijel do Čech, dlouho jsme spolu seděli a povídali si o hokeji. Líbí se mi jedna z jeho story, jak přijel do Kanady a byl zvyklý chytat jinak.“

Přeučoval se na odlišný styl?

„Jirka už taky chytal s rozklekem. Ne jako Jirka Holeček, ale uměl ho. Když přišel do Toronta, trenéra brankářů dělal ‚jakýsi‘ Johnny Bower. Legenda Maple Leafs. Jenomže ten Crhovi řekl, že si nesmí klekat. Běda, jestli si klekne, jinak už chytat nebude. A když někdo jako Johnny Bower řekne, že je to špatně… Jirka mi pak vyprávěl: ‚Ani na tréninku jsem si nesměl kleknout a v zápase jsem se bál, aby Bower zase nepovídal, že nedovedu chytat. Ale jak mám ten puk chytat, když to jinak neumím? Jednou jsem to udělal a už toho byly plné noviny.‘ Přelom 70. a 80. let byl ještě konzervativnější, než když jsem přišel já. Měl to složitější.“

Týmem Toronta za majitele Harolda Ballarda prošlo několik emigrantů z Československa. Jak vidíte Crhovo působení?

„Fryčer udělal v NHL kariéru, Ďuriš měl problémy se zády. Jirka v jedné sezoně chytal přes padesát zápasů. Brankový průměr neměl nejlepší, ale Toronto taky patřilo k horším týmům NHL. Gólů dostávali hodně, ať chytal kdokoli. Ostatní brankáři měli ještě horší čísla než Jirka.“

Po čtyřech letech šel do západního Německa. Udělal ještě fantastickou kariéru, viďte?

„Chytal do třiačtyřiceti, jestli se nepletu. Freiburg nebyl špičkové mužstvo, které by hrálo o titul. Patřil ke středu německé ligy. On tam byl jedničkou a ještě dneska na něj určitě vzpomínají. Jeho dcera vyrostla, šla do akademie na Floridě, odjela tam s Jirkovou manželkou. Odchytal ještě sezonu v Německu a pak šel za nimi.“

Dlouho pak dělal agenta. Lanařil vás k sobě?

„Se mnou taky koketoval. Ale mě zastupoval jiný agent (Jaromír Henyš). Přestože neměli dobrý vztah, byli konkurenti a něco se mezi nimi stalo, nesnažil jsem se do toho míchat. Jirka byl pro mě brankář Pardubic, na kterého jsem se chodil dívat. Těchto věcí jsem se nezúčastňoval. Náš vztah byl vždycky dobrý.“

JIŘÍ CRHA