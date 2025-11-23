Náplast po kontroverzi. Vítěz individuální Super Grand Prix: Udeřili nás pod pás!
Karma není zdarma. Istanbul Warriors museli při parkurovém Prague Playoffs skousnout kontroverzní trest, který je vyřadil z týmového Super Cupu, v individuálním finále Super Grand Prix reagovali a zabrali první dvě místa. Belgičan Abdel Saïd vyhrál o pouhé dvě setiny sekundy před stájovým kolegou Simonem Delestrem, nešťastným hrdinou předchozí kauzy.
Jednou si dole, jednou nahoře. Ve čtvrtek večer byl francouzský jezdec Simon Delestre na dně, když mu přísní rozhodčí udělili trest za odepnutý bezpečnostní řemínek na přilbě a jeho tým to stálo konec v Super Cupu.
„Pokládám toto rozhodnutí za neférové a nevhodné. Proč ostatním jezdcům za stejných okolností body zůstávají, a já jsem vyloučen?“ zlobil se Delestre.
V sobotu večer francouzský jezdec seděl na třináctiletém valachovi Cayman Jolly Jumper před rozhodující jízdou jako vítěz prvního kola s šancí na triumf. Stačila by mu čistá jízda. Jednu překážku kurzu ale shodil, ve zbytku trasy zvýšil tempo a málem mu to vyšlo. V cíli kurzu byl o dvě setiny druhý. Na jednu stranu zažil další porci smůly. Tentokrát ho ale tak nebolela, protože před ním skončil jeho týmový kolega Saïd, který jel s klisnou Bonne Amie.
„Jsem na Caymana strašně hrdý. Je skvělý, letos má za sebou výbornou sezonu. Atmosféra byla úžasná, je nádherné jezdit v tomto prostředí. Pro náš tým je to výborný výsledek. Byli jsme dva na startu Super Grand Prix a skončili jsme na prvním a druhém místě,“ pochvaloval si Delestre.
Na individuální finále přišlo do O2 areny 15 762 lidí, což je rekordní počet v historii Prague Playoffs, a viděli vrcholné drama. V prvním kole hned jedenáct jezdců zajelo kurz bez jediné chyby. V druhém kole ale stavitel Uliano Vezzani vymyslel sestavu pastiček, které zvládl jen Belgičan Nicola Phillippaerts v sedle patnáctileté klisny Katanga v/h Dingeshof. Se čtyřmi trestnými body z prvního kola byl celkově pátý. Triumf patřil dvěma jezdcům Warriors, kteří si po sporné události z týmového čtvrtfinále spravili náladu.
„Žertovali jsme o tom, ale ten první večer jsme to neocenili,“ řekl Saïd. „Věřili jsme ve férový sport a ve sportovní chování ostatních. Teď se rozhodli udeřit pod pás. Určitě nás to ještě víc motivovalo. Je hezké vidět, že to zafungovalo.“
Oba úspěšní jezdci si s náplastí na dva dny starou bolístku vydělali královské prize money. Saïd získal za vítězství 300 892,86 eur, což je v přepočtu asi 7,2 milionu korun. Delestre dostane 250 892,86 eur, asi 6 milionů korun.
Saïd, rodilý Egypťan, který reprezentuje Belgii, po závodě pochválil svou klisnu Bonne Amie.
„Cítím s ní neuvěřitelný pocit spojení. Je to velká klisna a závodila v malé aréně. Na tisíc procent předvedla to nejlepší a zasloužila si vítězství. Nechala tam srdce,“ uvedl Saïd.