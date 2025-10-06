Magazín COACH: trenér Komety i rostoucí obezita u sportující mládeže
Říjnový Coach a rozhovor s hokejovým trenérem Kamilem Pokorným • Zdroj: isportTV
Už v úterý vychází říjnové vydání magazínu Coach a velmi otevřený rozhovor s Kamilem Pokorným, trenérem hokejových mistrů Komety Brno. Hlavní téma se věnuje rostoucí obezitě u sportující mládeže. Okénko z NHL řeší důležitost startů v amerických top soutěžích. Deník Sport s přílohou Coach kupujte v úterý na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.
Co taky najdete v v úterní příloze deníku Sport:
- Rozhovor: Kamil Pokorný / trenér hokejové Komety
- Téma: Obezita u sportující mládeže / jak se správně stravovat
- Hlas sportovce: Matěj Pastrňák / kapitán volejbalistů U21
- Anketa osobností: Klíč k udržitelnosti ženského sportu?
- Hlas trenéra: Jana Chýlová / softball
- Reflexe: Odvaha vést k výkonu
- Okénko z NHL: Důležitost dobrého startu