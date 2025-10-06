Předplatné

Magazín COACH: trenér Komety i rostoucí obezita u sportující mládeže

Video placeholder
Říjnový Coach a rozhovor s hokejovým trenérem Kamilem Pokorným • Zdroj: isportTV
Trenér Komety Kamil Pokorný domlouvá svým svěřencům
Trenér Kamil Pokorný z Brna
Kladenský gólman Adam Brízgala čelí nájezdu kapitána Komety Jakuba Fleka
Útočník Komety Kristián Pospíšil uhání s pukem v duelu s Kladnem
Kladenský gólman Adam Brízgala likviduje další brněnský nájezd
Hokejisté brněnské Komety se radují z gólu Dannyho Chludila (uprostřed)
Kladenský útočník Miroslav Forman v potyčce s bekem Komety Rhettem Hollandem
mag
Hokej
Už v úterý vychází říjnové vydání magazínu Coach a velmi otevřený rozhovor s Kamilem Pokorným, trenérem hokejových mistrů Komety Brno. Hlavní téma se věnuje rostoucí obezitě u sportující mládeže. Okénko z NHL řeší důležitost startů v amerických top soutěžích. Deník Sport s přílohou Coach kupujte v úterý na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

Co taky najdete v v úterní příloze deníku Sport:

  • Rozhovor: Kamil Pokorný / trenér hokejové Komety
  • Téma: Obezita u sportující mládeže / jak se správně stravovat
  • Hlas sportovce: Matěj Pastrňák / kapitán volejbalistů U21
  • Anketa osobností: Klíč k udržitelnosti ženského sportu?
  • Hlas trenéra: Jana Chýlová / softball
  • Reflexe: Odvaha vést k výkonu
  • Okénko z NHL: Důležitost dobrého startu

