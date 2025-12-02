Vážná nehoda slovenské hokejové naděje (20). Je v umělém spánku, poranění lebky a mozku
Zdrcující zprávu zpracovává hokejové Slovensko. Klub Slovan Bratislava potvrdil informace televizní stanice JOJ TV. Vážnou dopravní nehodu měl mladý útočník Roman Kukumberg, talentovaný syn bývalého reprezentanta a hráče Hradce Králové Romana Kukumberga staršího. Dvacetiletý hokejista bojuje o život v umělém spánku.
Nehoda se stala v ranních hodinách mezi slovenskými obcemi Květoslavov a Šamorín. Roman Kukumberg mladší byl transportován do bratislavské Nemocnice akademika Ladislava Dérera v městské části Kramáre, je v umělém spánku. Další podrobnosti v tuto chvíli nejsou známé.
„Podle doposud zjištěných informací řidič vozidla Škoda Citigo neměl dát přednost vozidlu Ford Focus. Následkem toho došlo ke srážce, 20letý řidič Škody utrpěl těžká zranění, se kterými byl ještě před příjezdem policejní hlídky převezen zdravotníky do nemocnice v Bratislavě. Ve druhém voze se nacházely tři osoby, které se nezranily,“ napsala tisková mluvčí trnavské policie Veronika Dachová webu sport24.pluska.sk.
„Dechová zkouška řidiče Fordu byla negativní. Jestli mohl být pod vlivem alkoholu zraněný řidič, budeme zjišťovat. Přesné příčiny a okolnosti, za kterých došlo k nehodě, bude předmětem policejního vyšetřování,“ dodala.
Web sport24.pluska.sk získal i vyjádření tiskové mluvčí Operačního střediska záchranné zdravotní služby Petry Klimešové. „Záchranáři 20letého muže ošetřili a následně na umělém plicním ventilátoru transportovali do nemocnice s diagnózou kraniotrauma (těžké poranění lebky a mozku, které může vést k smrti nebo k vážným trvalým následkům),“ uvedla.
Ofenzivní talent hrál na obou posledních světových šampionátech juniorů. Za mužský tým Slovanu Bratislava nastupoval už čtvrtou sezonu, letos zastával dokonce funkci asistujícího kapitána.
„Držme mu, prosím, všichni palce,“ napsal Slovan v krátkém příspěvku na sociálních sítích.