Bílý dres je pro ně málo. V cyklistice řádí mladá krev, prohání i hvězdy | iSport.cz

Když se na něj podíváte, je to opravdu ještě kluk. Přitom Tadej Pogačar před dvěma dny dokončil svou první Grand Tour. A s jakým výsledkem! Ve dvaceti letech skončil na španělské Vueltě celkově třetí, má na kontě tři vyhrané etapy a jako bonus bílý dres pro nejlepšího mladého závodníka. „Nikdy by mě nenapadlo, že bych mohl něco takového dokázat. Vyhrát tři etapy a být na pódiu. Ale stalo se a jsem za to hrozně rád,“ hlásil Slovinec už po sobotní 20. etapě, kde o svém celkovém třetím místě rozhodl.

Na stejném třítýdenním etapovém závodě na sebe upozornil i třiadvacetiletý Brit James Knox. Týmový kolega Zdeňka Štybara byl na své druhé Grand Tour v životě a v této sezoně. Kvůli těžkému pádu v 19. etapě mu o pouhých 21 sekund utekla první desítka celkového pořadí.

A jdeme dál, k příkladu ještě zářnějšímu. Dvaadvacetiletý Egan Bernal. Závodí za Ineos, tým s největším rozpočtem a tudíž i obrovským tlakem na své závodníky. Přesto dokázal letos v létě vyhrát cyklistický závod závodů – Tour de France. Stal se tak prvním Kolumbijcem, kterému se povedlo ovládnout tento třítýdenní etapák.

K těmto jménům je třeba přidat ještě Bernalova stájového parťáka Pavla Sivakova, dvaadvacetiletého Rusa, který skončil letos druhý mezi mladíky na italském Giru a v celkovém pořadí mu připadla devátá příčka. A do kategorie mladíků stále spadá i Miguel Ángel López, majitel bílého dresu z Gira a pátý muž celkového pořadí na Vueltě 2019.

Čím to, že se mladým závodníkům teď tak daří? „Jak jde svět hrozně dopředu, připadá mi, že všichni jsou hrozně rychle dospělí a i v hlavě to mají srovnané už daleko dřív, než závodníci v dřívějších dobách. A tím pádem tam přijede Pogačar a vyhraje tři etapy a je třetí celkově. V dnešní době jsou ti kluci na tom výborně psychicky, nic moc si z toho nedělají, když se něco nepovede,“ podává vysvětlení bývalý český profesionál František Raboň.

„Tahle generace má výborně nastavenou hlavu. U nás tam asi byla až moc velká pokora, přehnaný respekt. To dneska ti mladí nemají. Jestli nastoupí Nibalimu nebo Froomeovi, to je jim jedno. To je takové to zdravé sebevědomí,“ dodává.

Velkou výhodou jsou také moderní přístupy v tréninku, a to už v juniorských kategoriích. „U nás máme výbornou práci s mládeží,“ vysvětloval při Vueltě i Pogačar důvod, proč nyní slaví takové úspěchy slovinská cyklistika.

„Je pro mě celkově zajímavé sledovat boj mezi držákama, jako je Alejandro Valverde, a pak tam do toho vidět Pogačara, což by mohl být skoro jeho syn. Myslím, že je to pro diváky přitažlivé z toho pohledu, že je to dost nepředvídatelné. Letošní Tour de France byla úplně super pro fanoušky, a to cyklistika potřebuje. Nějakou dobu to táhl jenom Peter Sagan, a teď je tam těch příběhů daleko víc,“ vítá současný vývoj Raboň.

O příběhy nyní opravdu nouze není. A nové přináší a nejspíš ještě přinesou další mladí vlčáci, kteří se na Grand Tour ještě nestihli podívat. Raketou této sezony je devatenáctiletý Belgičan Remco Evenepoel, který už v takto mladém věku ovládl senzačním způsobem známou klasiku San Sebastián, je mistrem Evropy v časovce a nyní se chystá i na mistrovství světa do Yorkshiru.

„Pro mě je to největší šok v dobrém slova smyslu. Skok z juniorů, kde jsou závody kolem 130 kilometrů, to je něco úplně jiného. A on pak přijede na San Sebastián, který má přes dvě stě kilometrů, a vyhraje tam. Je to zajímavé, protože ten závodník se s tím nikdy dřív nemohl setkat,“ říká český sedminásobný účastník Grand Tour.

Na závěr ještě jedna kapitola sama pro sebe. Mathieu van der Poel. Ten, který už dříve oslnil cyklokrosový svět, letos fantasticky vtrhl i na silnici, kterou navíc ještě v sezoně prostřídal i s horskými koly. A ve všech třech odvětvích čtyřiadvacetiletý cyklista vítězil. Na silnici ovládl závody jako Amstel Gold Race, Valonský šíp, v minulém týdnu vyhrál tři etapy a celkovou klasifikaci na závodu Kolem Británie.

„Příští rok chce vyhrát celkové pořadí SP a ideálně olympiádu na horských kolech a pak už by chtěl na Vueltu. A od roku 2021 se plně soustředit na silnici. Takže tam už by mohl absolvovat všechny klasiky i Tour de France,“ ví dost o Nizozemcově programu Raboň.

V následujících měsících a letech se tak mají příznivci cyklistiky na co těšit.