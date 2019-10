Nizozemský cyklista Edo Maas, jenž patří do týmu talentů přední stáje Sunweb, už patrně nebude nikdy chodit. Na vině je kolize s autem, k níž došlo 6. října během závodu jezdců do 23 let v Lombardii. Maas má poškozenou míchu a zůstává v nemocnici v Miláně.