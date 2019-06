Tahle sezona zatím nejede podle jeho not. Ani jednou se neprosadil do elitní desítky, na Valonském šípu upadl… Ale teď je tady Tour de France, královna mezi etapovými závody. „Věřím, že přijde okamžik, kdy se to zlomí,“ říká Roman Kreuziger. Tento týden má být nominován do sestavy týmu Dimension Data pro nadcházející tři týdny ve Francii. Startuje se už příští sobotu.

Tour pojedete podeváté. To už je trochu rutina, ne?

„To určitě ne. Každá Grand Tour je specifická, člověk se na to těší. I když nesnáším ten začátek. Týmové prezentace, velký humbuk před startem. Ale kdybych se netěšil, těžko bych mohl všechen ten stres snášet. Tour de France ze mě udělala závodníka, právě na francouzských etapách jsem se ukázal v nejlepším světle. Párkrát jsem tam už byl v desítce, to je i zodpovědnost.“

Loni jste Tour nejel. Jak vzpomínáte na svou poslední účast v roce 2017?

„To byla právě Tour, která mi úplně nevyšla. Necítil jsem se nejlépe, skončil jsem čtyřiadvacátý. Udělali jsme pár chyb v přípravě, zkoušeli jsme něco nového. A pak si to člověk protrpí. Doufám, že na konci července budu mít lepší pocity, než jsem měl před dvěma lety.“

Jak moc jistá je vlastně vaše letošní účast?

„Každý už mluví o tom, že pojedu, ale tým bude mít sezení až tento týden a tam se rozhodne o sestavě. Dokud člověk nestojí na startu, tak tam není. Já bych tam ale být měl, jsem mezi dvanácti jmény, z nichž se bude osmičlenná sestava vybírat. Myslím, že příští týden do Bruselu odjedu.“

Líbí se vám, že letošní ročník odstartuje v Belgii?

„Tour má velkolepý start, ať začíná kdekoliv. I kdyby se startovalo někde v Bretani, v největší díře ve Francii, za ošklivého počasí, byly by tam tisíce lidí. A v Bruselu? To může být velká show.“

Co říkáte na trasu, která vás účastníky čeká?

„V Alpách se pojede hodně vysoko, ve 2700 metrech. Taková výška nebývá zvykem. Z tohoto pohledu nebylo špatné Švýcarsko (Kolem Švýcarska), kde jsme dvakrát vyjeli do výšky dva a půl kilometru. Ale Tour má tolik nepředvídatelných aspektů, že velice těžká etapa může být nakonec klidná, zatímco rovina v dešti a silném větru naopak velmi problematická. Je prostě třeba brát Tour jako jedenadvacet samostatných závodů.“

Zmínil jste závod Kolem Švýcarska. Jak jste byl vůbec spokojený se svým vystoupením?

„Věděli jsme dopředu, že to bude trošku neznámá. Brali jsme to den po dni, proto jsme si ani nekladli žádné velké cíle. Prvních šest etap šlo dobře, jednoduše. Tělo se pralo dobře s intenzitou, na kterou nebylo zvyklé. Až v posledních třech dnech dostalo zabrat. S výsledkem samozřejmě nemůžu být spokojený (celkové 22. místo). Na druhou stranu... Když si vezmu, že jsem kvůli pádu na Valonském šípu mohl jezdit jen objemy, a ne intenzitu, něco podobného se dalo očekávat. Ale vím, že v přípravě jsem udělal maximum, takže věřím, že přijde okamžik, kdy se to zlomí.“

Letos nemáte zvlášť úspěšnou sezonu. Cítíte se proto pod větším tlakem?

„Pravda, jaro nebylo moc povedené, do tohoto okamžiku to pro náš tým není úspěšná sezona. Ale Dauphiné vyhrál Evald Boasson Hagen, zvedáme se. Doufám, že v dobrou sezonu to zlomíme právě na Tour de France. Tour může zachránit všechno. Každý z nás se snaží udělat všechno pro to, aby byl v té nejlepší kondici. A taky každý, kdo startuje na Tour, na sebe klade určitý tlak. Přece jen jde o největší závod a člověk si to uvědomuje.“

Kdo je ve vašich očích favoritem?

„Je to stejné jako každý rok. Na začátku je zhruba dvacítka lidí, kteří mají šanci, se kterými se musí počítat. Během prvního týdne se jich pět poláme. Jen v týmu Ineos (bývalý Sky) jsou tři. Obhájce loňského vítězství Geraint Thomas, přestože měl v závodě Kolem Švýcarska pád, má k sobě velmi silnou sestavu. Třeba Egan Bernal (vítěz Kolem Švýcarska, který je považovaný za generálku na TdF) může vyhrát bílý dres a výrazně pomoci Thomasovi k obhajobě. Mají sílu, jsou vyrovnaní v horách i na rovině. No a ostatní se je snaží nahánět. Lidí, co mohou uspět, je spousta.“

Přesto, můžete některé jmenovat? Jaký je váš tip?

„Yates. Nibali. Kruijwijk… Jak jednou připíchnete číslo, stát se může cokoli. Pro mě je největším favoritem stáj Ineos, dál se uvidí.“

Jak ve vašem programu před Tour de France nahradíte víkendový republikový šampionát?

„Místo mistrovství vyrážím na Lago di Garda, kde absolvuju intenzivní tréninkový blok. Mám tam svoje kopce, znám svoje časy z lepších dob, takže mám určitě srovnání, jak bych měl jezdit. Ukáže mi to, v jaké jsem aktuálně v kondici. Ale nejdřív si dám dva, tři volnější dny, abych po Švýcarsku zregeneroval. A pak dojde i na trénink za motorkou.“

Není vám líto, že v Trnavě, kde se společné mistrovství Česka a Slovenska koná, nebudete?

„Nedá se nic dělat. Mluvil jsem o tom s reprezentačním trenérem Tomášem Konečným a shodli jsme se, že v případě nominace na Tour de France je nejlepší cestou absolvovat tréninkový blok. Abych byl stoprocentně připraven. Tour přece není jen o reprezentaci sebe nebo týmu, ale i České republiky. Letos to vypadá, že bych mohl být jediným českým závodníkem, který se objeví na startu. I proto tomu chci dát maximum.“

To budete hodně na očích. Je lepší, když vás na tak významném závodě jede z Česka víc?

„Je to skoro jedno. Tour rozhodně není od toho, abych si tam s klukama z Čech popovídal. To můžeme i po telefonu. A stejně tam na to není prostor, týmové povinnosti jsou jasně dané… Jedná se o největší závod ze všech a já cítím zodpovědnost a chci být připraven. Jet tam nepřipravený, to znamená, že si užijete tři týdny pekla. A to člověk nechce. Já se budu snažit reprezentovat co nejlépe nejen tým a sám sebe, ale také Česko.“