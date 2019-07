Tour de France 2019

Ač se mezi cyklistickou elitou pohybuje prvním rokem, dokázal se zapsat do podvědomí fanoušků téměř hned. I těm českým. V královské etapě Gira totiž v závěrečném spurtu porazil českého jezdce Jana Hirta, který tehdy dojel druhý. „Mým cílem roku bylo Giro, ale když jsem ho dokončil a měl jsem pořád dost sil, rozhodli jsme se, že pojedu i Tour, abych ve svých 24 letech získal zkušenosti. A začal jsem líp, než jsem si představoval,“ popisoval po etapě snů nový lídr závodu.

Ten si dnešní etapu vyloženě užíval. Do čelní skupiny se spolu s další skupinou jezdců probojoval už po třinácti kilometrech a náskok si udržel až do cíle. Tam ho sice v závěru porazil Dylan Teuns, přesto se stal novým držitelem žlutého trikotu. „Dnešním cílem mě a týmu bylo etapové prvenství. Byl jsem naštvaný, když mi to nevyšlo, ale když jsem zjistil, že se obleču do žlutého, mě jakékoliv naštvání hned přešlo. Je to nádherné,“ řekl Ciccone.

Jak sám nakousl, o svém triumfu nevěděl hned. Dosavadní lídr Alaphilippe totiž dorazil do cíle ještě před pelotonem, a tak se musely počítat každé vteřiny. Ciccone nakonec vede o pouhých šest vteřin, i to však stačilo k tomu, aby si splnil sen, o kterým letos ještě rozhodně ani neuvažoval. „Nosit žlutý trikot byl už můj dětský sen. Dnes se mi splnil. Je to nádherný úspěch. Nemůžu tomu uvěřit,“ prozradil dojatě.

Jezdce týmu Trek-Sagafredo nyní čeká těžký úkol. Před prvním volným dnem je čekají jen rovinaté a kopcovité etapy, sami si tak uvědomují, že udržení žlutého trikotu nebude úplně snadný úkol. „Máme silný tým, abychom trikot uhájili, i když rovinaté etapy budou také těžké,“ věří Ciccone.