Tour de France 2019

Určitě to znáte i sami. Půjčíte si na vyzkoušení kolo kamaráda, ale ten má jinak nastavené sedlo, brzdy a vy na něm ujedete pár metrů a raději to vzdáte. Tohle si cyklisté při velkých závodech většinou nemohou dovolit, obzvlášť pak lídři jedoucí na celkové umístění. A tak musí na kole týmového parťáka ujet kus cesty, než se k nim dostane doprovodný vůz, který dá dotyčnému jeho náhradní kolo, kde už je vše v pořádku.

„Tím, že jsem byl letos na Giru na dvě etapy, mám v živé paměti situaci, kdy měl Primož Roglič problém s kolem a, bohužel, pasažéři jeho týmového auta zrovna vykonávali potřebu, takže on skočil na kolo svého kolegy,“ vzpomíná na jeden z rozhodujících momentů letošního ročníku italské Grand Tour bývalý český profesionál František Raboň. V čem rozhodující? Roglič jedoucí na cizím kole měl následně pád při sjezdu způsobený jedním z úskalí takové výměny.

„Bylo jasně vidět, že když máte ve sjezdu dohánět ztrátu z výměny a nejste na svém kole, nemáte brzdy nastavené tak, jak jste zvyklý. Pak přišel pád,“ popisuje Raboň.

Nejde však jen o jinou citlivost brzd. „Je důležité dostat kolo od někoho, kdo je aspoň typově trošičku podobný, myšleno výškou. Pokud by Nairu Quintanovi dával kolo někdo, kdo měří 190 centimetrů, tak by na něm Quintana neujel ani metr,“ jmenuje pětinásobný účastník Gira jednu z podstatných podmínek.

Na tento fakt upozorňuje také český závodník kazašské Astany Jan Hirt. „Třeba kdyby bylo extra vysoko sedlo a byl nějaký nebezpečný sjezd do cíle, tak ten kopec nesjedete. Protože máte úplně jiné těžiště. Je to hodně nepříjemné, vždycky je lepší mít svoje kolo,“ říká Hirt a dodává: „Ideální je toto řešení jenom na chvilku, než se k vám dostane auto s mechaniky a náhradním kolem.“

Jak poznat, kdo je v týmu lídrem

Na tom se s ním shoduje i Roman Kreuziger, jediný český účastník letošní Tour de France. „Samozřejmě cizí kolo není úplně ideální. Vždycky doufáte, že taková situace nenastane. A když nastane, lídr většinou ví, kdo je mu nejblíž, myšleno postavou, aby mu kolo sedělo a mohl na něm někam dojet, než se k němu dostane auto a může zase vyměnit své kolo,“ potvrzuje Kreuziger.

A jak taková výměna probíhá? Většinou nejde o náhodnou akci. „Lídr má kolem sebe někoho, kdo je mu výškově nejblíž a kolo mu dává. A pak si tam počká na své kolo, až přijede doprovodný vůz,“ přibližuje muž, který je na své už deváté Tour.

„To bylo krásně vidět při pádu v osmé etapě, když první auto z Ineosu jelo za Geraintem Thomasem, aby bylo vepředu, a Gianni Moscon, který tam své kolo zlomil, si půjčil od diváka mobil, díval se na etapu v televizi a čekal 15 minut, než mu přijelo auto,“ přidává Kreuziger jednu úsměvnou historku této Tour.

Ale zpět k tomu, proč cyklisté nemají půjčování cizích kol tak v oblibě. „Je tam úplně jiná pozice, je to hodně nepříjemné. Záleží samozřejmě na tom, jaký je profil tratě. Jestli je to rovina, tak to člověk nějak do cíle dojede. Ale jestli začne těžký kopec, sjezd, tak tam cítíte v posedu každý milimetr,“ uvádí Hirt.

Nejde přitom jen o pocit, efekt to může mít i na samotné tělo závodníka. „Je dobré pak vyměnit kolo zase zpátky za své i proto, abychom si nerozhodili úpony a klouby, svaly se můžou zkrátit, nebo natáhnout a mohlo by to ublížit,“ doplňuje Kreuziger.

Stejně jako má svá pravidla v týmech to, kdo lídrovi poskytne náhradní stroj, je přesně dané i to, jak jsou na doprovodném voze náhradní kola umístěna. „Lídři týmů mají kola hned na kraji (napravo a nalevo), tak aby se vyskočilo a hned podalo kolo. Většinou mechanik vyskakuje z pravé strany. Třeba u týmu Ineos to nyní může být fanouškům indicií, kdo je v týmu jako lídr. Napravo je většinou jeho kolo. Domestici pak mají kolo uprostřed, takže se předtím ještě musí to přední sundat a je to časově náročnější. Ale u domestiků nikdo moc neřeší, jestli výměna trvá o minutu déle,“ popisuje Raboň.

Stará dáma je však z tohoto pohledu ke svým účastníkům přívětivější než mnoho jiných velkých závodů. Cesty, po kterých jezdí, jsou často širší než jinde, a tak se auta dostanou ke svým závodníkům rychleji a neztrácí se drahocenný čas.