Tour de France 2019

Peter Sagan je svými vtípky známý v celé cyklistické sféře a na srandu si najde síly i tam, kde jiní sotva popadají dech. Fanoušky nejnověji pobavil ve dvanácté etapě. Když se s kolegy v úniku drápal na první vrchařskou prémii v první letošní pyrenejské etapě, všiml si tam Tristana Hoffmana, svého bývalého kolegy.

Hoffman, který v současnosti působí v týmu Bahrain-Merida, tam svým cyklistům podával bidony. A to by nebyl Sagan, aby svého známého nepozdravil povedeným kouskem. Těsně před ním se svým kolem vyskočil a pobaveně se otáčel, jestli si pozdravu Hoffman všiml.

😂 BOOH !



💚 When @petosagan jokes with the public.



💚 Quand Peter Sagan s'amuse avec le public.#TDF2019 pic.twitter.com/TYbru1081v — Tour de France™ (@LeTour) July 18, 2019

Ač to kvůli vtípku tak možná nevypadá, Sagan si ve dvanácté etapě zamakal dost. Od začátku bojoval v úniku a až po sprinterské prémii zvolnil a nechal před sebou i peloton. „Dneska to opravdu nebyla žádná sranda. Chtěl jsem být v úniku, abych získal body na sprinterské prémii a trvalo to padesát kilometrů. Jsem šťastný, že se mnou ve sprintu byl Daniel Oss, protože mi pomohl kontrolovat Rogera Klugeho. Díky tomu jsem vybojoval plný počet bodů. Od té doby to bylo lehké, věděl jsem, že tohle není moje etapa, vepředu navíc bylo mnoho lepších vrchařů, než jsem já,“ vysvětloval po etapě.

V pátek čeká cyklisty individuální časovka, která se pojede v Pau a je dlouhá 27,2 kilometrů.