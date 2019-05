Svorada o neúspěchu Vivianiho na Giru: Nebyl v optimální kondici

Jak hodnotíte sprinterské souboje letošního Gira?

„Je to jako každý rok. Velká nervozita, sem tam nějaký pád, doteď byl poměrně jasným favoritem pro každý sprint Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe), nicméně po úterním pádu to pro něj určitě není příjemné, jako kdyby byl stoprocentně fit. Ve středu začal sprint z první pozice, ale to bylo do kopce, proti větru a on svou pozici neuhájil. Výkonnostně se zvedá Arnaud Demare (Groupama-FDJ), Caleb Ewan (Lotto Soudal) taky ukázal, že je v dobré kondici. Ale teď sprinterské etapy na nějakou dobu skončily a teď to bude spíš o kopcích.“

Ewan s Vivianim navíc oznámili, že pro ně letošní Giro skončilo, už nepokračují, takže i když se sprinterská příležitost ještě najde, už to asi nebude tak zajímavé, že?

„Dalo se to očekávat. Obvykle v posledních letech je závěrečný týden Gira v horách velmi náročný a pro sprintera, dá se říct, ve spoustě případů spíš kontraproduktivní. Je to o velkém trápení bez nějaké možnosti ukázat se a něco vyhrát. Takže většina z nich se snaží udělat výsledek do posledního týdne a pak už je to jen o tom, jestli někdo z nich bojuje o fialový dres, tam samozřejmě musí dojet do cíle a musí se poprat i s horami.“

Viviani skončil na letošním Giru bez výhry. Mohl to ve středu v závěru trochu i protaktizovat?

„Samozřejmě trochu to protaktizoval, na druhou stranu si myslím, že je to důsledek toho, že není úplně ve své optimální kondici. Kdyby byl, tak i tým pracuje trochu jinak, sprinty by byl schopen začínat ze špice. Teď spíš spoléhal na to, že se vyveze za některým ze sprinterů, který je na tom lépe. Tím právě riskuje, že zůstane někde zavřený, že se mu nepovede najít to správné kolo, za kterým jet a tak tomu bylo i teď. V určitém momentu se tam přes něj dostalo několik závodníků, ztratil pozice, pak se mu sice ještě povedlo dostat se až za kola těch nejlepších, nicméně ho to stálo spoustu sil a už neměl na to, aby začal sprint z první pozice. Zbylo z toho pak jen to čtvrté místo. Ale myslím si, že je to hlavně důsledek toho, že není úplně stoprocentně v kondici.“

Po páté etapě, která byla deštivá, sám prohlásil, že i tou zimou měl ztuhlé nohy, ale už i tam se dalo tušit, že formu letos nemá takovou, jakou by si představoval. Nebo to vidíte jinak?

„Je to přesně tak, bylo to vidět od začátku. Samozřejmě v té deštivé etapě to může být všechno ještě jinak, může být zmrzlý, může to na něj působit o něco hůř než na soupeře. Ale ty další etapy ukázaly, že to nebylo jenom o zimě, ale že přeci jenom ostatní mají v tu chvíli trochu navrch. A ono to obvykle na těch velkých závodech bývá, že na začátku mají všichni velké ambice, sprinterů, kteří můžou papírově vyhrát, tam je šest sedm, ale ve finále se ukáže, že jeden dva z nich jsou na tom lépe. Nebo ještě v průběhu se pak může kondice dostavit. Nebo naopak i nějakými pády či onemocněním nebo jen tím, že člověk ztrácí spoustu sil, se to může naklonit na druhou stranu. Ale obvykle v průběhu těch tří týdnů vyhrávají tak dva nebo tři z těch, kteří by mohli.“

Mohla se na Vivianiho psychice podepsat i diskvalifikace ve třetí etapě, kterou původně vyhrál, nebo to bylo vyloženě o horší formě?

„Vidím to spíš na tu kondici, protože pokud by byl lepší než ostatní, tak by ho naopak diskvalifikace mohla nakopnout. Mohla by mu dát nějakou energii navíc: Tak já vám teda ukážu, že to takhle není, že opravdu na to mám. V tomhle případě tomu ale tak nebylo. On by i chtěl, ale nešlo to.“

Pascal Ackermann má pořád možnost bojovat o vítězství v bodovací soutěži, zároveň má ale hodně odřenin z nepříjemného pádu. Jak to podle vás teď bude s ním?

„Pokud jsou to jen odřeniny, dá se s tím nějakým způsobem jet dál. Druhá věc je, že na to může mít vliv počasí, předpověď není úplně ideální, má pršet, být zima. Otázkou je, jestli se některé z těch etap pojedou tak, jak se mají jet. Mluví se o tom, že Gavia v tuto chvíli není sjízdná. Takže je tam ještě spousta otazníků. Je to ale vyrovnaný boj s Demarem, a samozřejmě ani on, ani Demare nemá jistotu, že se jim povede přejet všechny kopcovité etapy. A pokud tam bude nějaká těžká, navíc v dešti, tak by se ve finále mohlo stát, že to nebude ani jeden z nich, kdo dojede do cíle a vyhraje Maglia Ciclamino. Tím nechci nijak zlehčovat jejich formu nebo odhodlání, ale člověk nikdy neví.“