Jalonen jde do úplně neznáma. Bylo třeba otevřít dokořán, ne na ventilačku

Na otázku, zda si Jalonen srovnal dopředu své hokejové přemýšlení s novými parťáky, odpověděl, že se s nimi ještě nesetkal. Že vzhledem k časové náročnosti neměl příležitost si s nimi promluvit, ale že se potkají v nejbližší době. Jde o naprosto ojedinělou historickou situaci, kdy k reprezentaci míří muž, který nezná své vlastní asistenty. Celé to působí dojmem narychlo svolané akce, kdy se hlavnímu trenérovi jen oznámilo, že tedy nakonec nebude spolupracovat s předem domluvenou dvojicí, ale vše je v pořádku, protože přichází Zábranský a Erat.

Veškerou zodpovědnost za nadcházející výsledky tak ponese člověk, který přichází do kompletně neznámého prostředí, včetně kolegů. Jednoho napadne, že je škoda, že si Jalonen nemohl vybrat parťáky podle vlastního uvážení. Inu, na to ještě tuzemský hokej nebyl připraven. K vlastní škodě.

V současné chvíli, kdy se národní mužstvo výsledkově i atmosférou nachází v naprostém srabu, bylo třeba otevřít okna a provětrat vzduch. Ale okno se mělo otevřít dokořán, ne jen na ventilačku. Už na konci února bylo zřejmé, že aby přes výkonný výbor hlavní kouč z ciziny prošel, bude muset být zbytek trenérského ansámblu z Česka. Čemuž osobně nerozumím.

Když už padne volba na člověka z jiné země, nebylo by lepší mu dát veškeré kompetence k tomu, aby uspěl? Tiskový mluvčí Zdeněk Zikmund na minulé tiskové konferenci přihodil bonmot, že se opravdu „scénář Stramaccioni“ nechystá. To je jednak nemístné a hlavně kapacita Jalonena je v hokejových reáliích úplně někde jinde. Jde o muže, který dovedl Finsko ke stříbru na světovém šampionátu a který má za sebou mnoho mezinárodních úspěchů.

Jak už však bylo zmíněno, Jalonen přichází do Česka ve chvíli, kdy je tuzemský hokej na kolenou, fanouškovská obec od něj očekává zázraky a on neměl možnost ani prohodit pár slov s lidmi, které do velké míry budou ovlivňovat jeho práci.

Práci, která je navíc od prvního okamžiku extrémně zacílená na rychlý úspěch. Mluví se o zlatých medailích, nový asistent Libor Zábranský přímo zmiňuje nutnost úspěchu z domácího MS. Snaha o zlaté náplasti na současná zranění jsou očividná. Jalonen má jen dva měsíce k tomu, aby se dokázal připravit na jejich získání. Šibeniční termín, zvlášť když vás rozhovory s trenérským týmem ještě čekají.