Moje přání před šlágrem? Oslava fotbalu bez sporných momentů!

BLOG KOMENTÁTORA O2 TV SPORT | Říká se, že podzim se hodnotí podle toho, jak uspějete v předkolech. To už mají jak na Slavii, tak v Plzni splněno na výbornou, i když pořád vidím výběr kouče Trpišovského výš než v Konferenční lize.

Nyní před reprezentační pauzou je k mání hit o první místo. A jak už to tak bývá, zase se řeší, kdo bude řídit zápas, jak tým trenéra Bílka zaparkuje autobus, jak bude kazit Slavii fotbal. Osobně se komentátorsky strašně těším na vyhrocené zápasy, ale odmítám tuhle rétoriku.

Fotbal je hra. Vyhrává ten lepší, připravenější, ten, kdo udělá méně chyb a také ten, kdo bude mít v detailech větší kvalitu i štěstí a využije slabostí soupeře. Jde o víc než tři body do tabulky. Bude se lámat chleba a podle neděle se leccos určí a bude vyvíjet.

Dovolím si napsat, co bych rád, aby se přihodilo. Možná jste si všimli, že pokud je to trochu možné, snažím se sudí chránit a hledat pro výroky sudích oporu v pravidlech.

Dnešní výklad některých situací je velmi benevolentní a třeba pravidla o ruce mají zásadně jiný význam než před několika lety. Otevřeně říkám, že se chci věnovat fotbalu, a ne třeba třem sporným věcem. Pokud přijdou, neutečeme z toho, ale snad to nikomu nespadne na ruku a nevzbudí se zbytečné vášně.

Nebude rudo před očima a zápas bude oslavou fotbalu, a ne tématem k otevření konspirací, v nich jsme totiž v Česku mistři světa. Viděli jste, jakou branku neuznali minulý týden Juventusu? To se stát v neděli, tak se rozhodčí musí doživotně zakuklit.

Příklad třeba z Olomouce

Od Plzně bych rád, aby pokračovala v trendu z ligy. Hraje daleko otevřeněji než minulou sezonu, troufám si tvrdit, že je zábavnější. Kéž by z toho neustoupila a po nijakém výkonu s lnterem se vrátila k aktivitě. Pokud je Slavia zranitelná, pak pod tlakem a v zadních řadách. Čekat by Viktoria neměla. Přeju si, aby s hlavou nahoře chtěla vyhrát a rozdat si to.

Přeju si, aby pokud bude v prvních minutách zákrok na žlutou kartu, aby byla udělena a hráči nesli následky svého konání. V minulé sezoně byla Slavia ve vzájemných mačích aktivnější, ale také soupeř využil sebemenší šanci na dobrý výsledek. V tom byl mistr dokonalý, a proto na jaře neprohrál vzájemný duel a nepustil soka do trháku.

Jirkal překvapil: Útok Plzně se mi líbí víc než ten slávistický. Bude další titul? Video se připravuje ...

Od Slavie bych rád viděl její domácí rozpoložení přenesené do venkovního zápasu. Rychlé auty, absolutní nasazení, touhu hrát devadesát minut a nejet do Plzně s tím, že to bude bramboračka, ve které se ztratím a od Rudné žít s pocitem, že si nezahraju. Vnutit protivníkovi zápas, který chci hrát a nebýt podrážděný po každém střetu.

Minulý týden se hrály dva zápasy, kdy se nekouskovalo a bylo k vidění minimum přerušení a třeba v Olomouci se udál první faul až ten penaltový po zhruba třiceti minutách.

Fotbal potřebuje oslavu, krásný zápas dvou odskočených skvader, o kterém se bude bavit dlouho poté s ohledem na kvalitu utkání a ne proto, že se to řezalo. A rád bych, aby se divák a fanoušek pokusil na zápas mrknout přes všechny emoce a vášně objektivně. Aby usedl k televizi s tím, že se bude bavit, a ne s pocitem křivdy ještě před výkopem.

Jsem asi moc zasněný, všichni víme, jak se hrají velké zápasy. Ale věřím pořád, že všichni aktéři včetně novinářského pléna mohou přispět k tomu, aby to oslava fotbalu opravdu byla. Tak do toho...