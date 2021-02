Nová česká šampionka. Muchová ukázala, že je kompletní hvězdou

Karolína Muchová po postupu do čtvrtfinále Australian Open • ČTK / AP / Hamish Blair

Karolína Muchová po postupu do čtvrtfinále Australian Open • Reuters

Za stavu 1:6, 0:2 hrozil slečně z Olomouce potupný debakl, točila se jí hlava. Bylo tak snadné zápas proti světové jedničce zabalit. Nechala se ošetřit, prchla do šatny. Vrátila se z ní jiná hráčka. Najednou ukolébaná světová jednička Bartyová vypadla z role. Začala kupit minely. A Muchová uspořádala nejméně čekaný ze svých australských comebacků.

Ve 3. kole ztrácela ve druhém setu s Karolínou Plíškovou 0:5, přesto ho vyhrála. Stejně jako v osmifinále s Elsise Mertensovou, které odstartovala čtyřmi ztracenými gamy. Předvést ale takový výkon proti světové jedničce na jejím domácím stadionu? Nezakolísat ani v těch klíčových chvílích?

Tohle už byl zápas, který odhaluje charakter. Statečný, nebojácný výkon. Byť utkání kvalitou extrémně nevynikalo, o to tužší kořínek ukázala Muchová. Pestrým tenisem nedala soupeřce šanci dostat se do rytmu, odvážnými náběhy na síť a riskantními údery si šla pro výhru.

Zlepšená kondice, díky spolupráci s mentálním koučem silnější hlava, to vše se najednou projevilo. A vše do sebe náramně zapadlo. Eso na první mečbol zápasu, to už je jen na smeknutý klobouk.

Esem na téčko proti Marie Šarapovové vyhrála Petra Kvitová v roce 2011 svůj první Wimbledon, od té chvíle je hvězdou tenisu. Muchovou dělí od triumfu na Australian Open ještě dvě výhry, vzkaz vyslala však podobný. Česko má další tenisovou hvězdu. Bravo!