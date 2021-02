Další obrat. Jsem flegmatik, řekla Muchová. Kdo jí pomáhá s hlavou?

Porazit světovou jedničku na grandslamu a dostat se díky tomu do semifinále? To je sen každé tenistky, jen hrstce se však vyplní. Karolína Muchová ho žije ve svých čtyřiadvaceti letech. Ashleigh Bartyovou zdolala 1:6, 6:3, 6:2 a zavzpomínala na dětství, kdy si na svůj první počítač dala tapetu arény Roda Lavera. Už v noci na čtvrtek se do ní vrátí, o finále se střetne s Američankou Jennifer Bradyovou.

Poprvé stojíte v semifinále grandslamu, zažíváte nový pocit. Jaký je?

„Je to pro mě určitě něco nového, ale velice milého. A úžasného. Jsem šťastná.“

Můžete porovnat své dávné tenisové představy a současnou realitu?

„Jako cíl jsem si vždycky dávala úspěch na grandslamu. Postoupit do semifinále Australian Open je splněný sen. Jako malá jsem dostala svůj první notebook a jako tapetu jsem si na něj dala fotku Arény Roda Lavera. Přála jsem si, abych si v ní mohla zahrát nebo se do ní aspoň podívat. A dneska jsem v ní vyhrála čtvrtfinále, což je paráda.“

Kdyby vám někdo před turnajem řekl, že postoupíte do semifinále, jak byste reagovala?

„Rozhodně bych to brala. Je to krásný pocit.“

Jaká byla atmosféra zápasu sice proti světové jedničce a na velkém kurtu, ale také bez fanoušků a časně v programu?

Atmosféra byla nijaká, když to tak řeknu. Fandil mi akorát můj tým, tři lidi v boxu. Atmosféra nebyla velká, ale snažila jsem se soustředit na zápas stejně jako ty předešlé. Od semifinále snad už budou zase lidi, to by bylo hezké.“

Potřetí v řadě jste během utkání předvedla velký obrat. Ve druhém setu s Karolínou Plíškovou jste ztrácela 0:5, přesto ho vyhrála. Podobně jako v osmifinále s Elise Mertensovou, které jste odstartovala čtyřmi ztracenými gamy. Proti Bartyové to byl hrozivý stav 1:6, 0:2. Kde berete ke zvratům síly?

„Vlastně nevím. Vždycky chci začít dobře, ale pomalých začátků se tu nemůžu zbavit. Chci získat cit pro balon, zbytečně nekazit. Ale hlavně jsem šťastná, že v průběhu zápasů dokážu zvedat úroveň své hry.“

A také vám pomáhá, že jste flegmatické povahy, že?

„Ano, jsem povahou klidná. Zároveň ale na psychice dost pracuju.“

Prozradíte jméno mentálního kouče? Asi by se hodil řadě sportovců.

„No nevím, jestli mám. (smích) Je to Radek Šefčík.“

To je známý odborník ze Slovenska, Petře Kvitové pomáhal po přepadení, pracoval s Tomášem Berdychem, Dominikou Cibulkovou či Barborou Strýcovou. Jak moc prospěl vám?

„Už s ním pracuji nějakou chvíli. A máme pořád na čem dělat. Ale menší věci, které se snažím už teď aplikovat, mi v zápasech pomáhají.“

Jak teď bude těžké po megaúspěchu nevznášet se v oblacích a upnout se k dalšímu zápasu, protože turnaj ještě neskončil?

„Uvědomuju si to. Nemáme den volna, o to je to těžší. Budu se zase snažit zregenerovat a dostat se do co největší pohody, abych byla ready na další zápas.“

To se lépe řekne, než udělá. Jak na to?

„Moc nepřemýšlím nad tím, že jsem v semifinále. Nějak to úplně nemám v hlavě. Zítra mám další zápas, který se budu snažit vyhrát. Je to hezké, že se dostanete do druhého týdne grandslamu. Určitě k tomu budu ale stále přistupovat s pokorou a zítra budu chtít vyhrát další zápas.“

V něm vás čeká Američanka Jennifer Bradyová, s níž jste jediní zápas na pražské antuce v roce 2019 vyhrála. Jaká to je soupeřka?

„Je velmi dobrá hráčka s agresivním stylem, rozhodně mě čeká těžká bitva. Musím předvést své maximum. Hraje skvěle, daří se jí v poslední době. Těším se a zkusím předvést svůj nejlepší tenis.“

Semifinále přichází hned ve čtvrtek, nebudete mít volný den. Jde o stejný případ jako při Wimbledonu 2019, kdy jste po výhře nad Karolínou Plíškovou ztroskotala hned další den ve čtvrtfinále na Elině Svitolinové, protože vám chyběly síly. Dá se z toho poučit?

„Určitě ano. I při Wimbledonu jsem se snažila co nejlíp připravit a zregenerovat, ale určitě to není lehké. Už je to fáze turnaje, kdy nás všechny něco trochu pobolívá, jsme unavené psychicky. Ale udělám sto procent, abych mohla hrát naplno.“