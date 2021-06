Češi plní střízlivý plán se superhvězdou. Na giganty by to bylo málo

Tyhle čtyři body dohromady znamenají celkem velkou naději na postup do osmifinále. Ještě je nemožné předvídat další vývoj ve všech skupinách, už teď ale má národní tým před posledním kolem velkou výhodu, konkrétně o tři branky, před Chorvaty.

Takže i druhé místo, přímý postup, je hodně ve hře. Výkony mužstva na turnaji zatím nejsou světoborné.

Proti Skotsku pomohly rukavice Tomáše Vaclíka a genialita Patrika Schicka, proti Chorvatsku se znovu vytáhl český střelec, který nedbal svého krvácejícího nosu.

Tyhle individuální odchylky zatím stačí, aby si trenér Jaroslav Šilhavý mohl pochvalovat situaci, ne ale celkový výkon.

Je to hra na střízlivý plán a superhvězdu. Mohlo by to stačit na postup. Na případné boje s giganty by to ale bylo velmi málo.