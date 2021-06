Pavouk EURO 2021: Kudy vede pro Čechy cesta do osmifinále?

EURO 2021 je v plném proudu, už se zvolna začínají rýsovat dvojice pro osmifinále. Na zajištění postupu má každý z účastníků pouze tři zápasy, postupují dva nejlepší ze skupiny a čtyři týmy na 3. místech. Jaký je pavouk play off EURO 2021 a kdo české fotbalisty čeká při postupu do osmifinále?

Postupová matematika

Pokud Česko porazí Anglii

Skončí první ve skupině a postupuje.

Pokud Česko remizuje s Anglií

Skončí díky skóre první ve skupině a postupuje.

Pokud Česko prohraje s Anglií

Skončí nejlépe druhé ve skupině, a to ve třech případech. 1) Skotsko vyhraje nad Chorvatskem, Česko postupuje přímo na lepší vzájemný zápas se Skotskem. 2) Chorvatsko se Skotskem remizuje. 3) Chorvatsko vyhraje, ale pouze tak, aby mělo horší skóre, případně další kritéria, než Česko. Česko má teď o tři branky lepší skóre.

Situace ve skupinách

Ve skupině A mají jako první jistý postup Italové. Pokud si i po třetím zápase udrží první místo, čeká je v Londýně čtvrtfinále s druhým týmem skupiny C, kterým je momentálně Nizozemsko. Nejblíže postupu z druhého místa je se čtyřmi body Wales, v posledním skupinovém klání ale vyzve právě Itálii.



Skupina B má prvního jistě postupujícího, Belgičané, jedni z favoritů EURO, míří za prvním místě - pak by šli na jeden z postupujících týmů ze třetích míst.



Skupina C už má vítěze - Nizozemsko si poradilo s Rakušany a první místo už mu nikdo nevezme. V osmifinále narazí v neděli 27. června na jeden z týmů postupujících ze třetích míst. O druhé místo si to rozdají Ukrajinci s Rakouskem, nováček ze Severní Makedonie už na postup šanci nemá.



Pohled na skupinu D je pro českého fanouška zatím skvělý, Češi jsou první ve čtyřmi body. Má to ale háček, vítěz „déčka“ jde na druhý tým „skupiny smrti“, tedy F! Na Česko by v aktuálním rozpoložení vyšli favorité celého turnaje z Francie. Pokud Češi skončí druzí, rýsuje se jim jako soupeř druhý tým skupiny E, což jsou momentálně Slováci.



Na vítěze skupiny E, kterou vede Švédsko, čeká jeden z postupujících týmů ze třetích míst. Druhý tým, momentálně Slovensko, se utká s druhým celkem našeho „déčka.“



A nakonec napěchovaná skupina F. I její vítěz půjde na jeden z postupivších třetích celků, momentálně na prvním místě sedí Portugalci. Druhý tým, kterým je teď největší favorit turnaje Francie, by se postavil vítězi naší skupiny D.



Důležité bude sledovat i samostatnou tabulku třetích týmů, čtyři ze šesti postoupí dál. Tuto čtveřici teď tvoří Finsko, Španělsko, Švýcarsko a Ukrajina. Mimo postupová místa jsou překvapivě zatím Němci a Chorvaté.

Program play off EURO 2021

Osmifinále A1 - C2

26. 6., 21:00 Londýn B1 - 3A/D/E/F

27. 6., 21:00 Sevilla D2 - E2

28. 6., 18:00 Kodaň F1 - 3A/B/C

28. 6., 21:00 Bukurešť Čtvrtfinále 2. 7., 21:00

Mnichov 2. 7., 18:00

Petrohrad Semifinále 6. 7., 21:00

Londýn Finále 11. 7., 21:00

Londýn Semifinále 7. 7., 21:00

Londýn Čtvrtfinále 3. 7., 18:00

Baku 3. 7., 21:00

Řím Osmifinále A2 - B2

26. 7., 18:00 Amsterdam Nizozemsko - 3 D/E/F

27. 7., 18:00 Budapešť D1 - F2

29. 7., 18:00

Londýn E1 - 3 A/B/C/D

29. 7., 21:00

Glasgow

Osmifinále ME ve fotbale 2021

Den Datum Čas Zápas Město So 26.6. 18:00 2: 2A - 2B Amsterdam So 26.6. 21:00 1: 1A - 2C Londýn Ne 27.6. 18:00 4: 1C - 3D/E/F Budapešť Ne 27.6. 21:00 3: 1B - 3A/D/E/F Sevilla Po 28.6. 18:00 5: 2D - 2E Kodaň Po 28.6. 21:00 6: 1F - 3A/B/C Bukurešť Út 29.6. 18:00 8: 1D - 2F Londýn Út 29.6. 21:00 7: 1E - 3A/B/C/D Glasgow

Čttvrtfinále EURO 2021

Den Datum Čas Zápas Město Pá 2.7. 18:00 Vítěz 5 - Vítěz 6 Petrohrad Pá 2.7. 21:00 Vítěz 3 - Vítěz 1 Mnichov So 3.7. 18:00 Vítěz 4 - Vítěz 2 Baku So 3.7 21:00 Vítěz 7 - Vítěz 8 Řím

Semifinále EURO 2021

Den Datum Čas Zápas Město Út 6.7. 21:00 Vítěz čtvrtfinále 1 - Vítěz čtvrtfinále 2 Londýn St 7.7. 21:00 Vítěz čtvrtfinále 3 - Vítěz čtvrtfinále 4 Londýn

Finále EURO 2021

Den Datum Čas Zápas Místo Ne 11.7. 21:00 Londýn

Zápas o 3. místo se nehraje.

Kdo postoupí ze základních skupin?

Postup do vyřazovací části EURO 2021 si zajistí 16 nejlepších týmů podle následujícího klíče:

2 nejlepší z každé skupiny

4 nejlepší týmy na 3. místech

Co rozhoduje o umístění v případě stejného počtu bodů?

Dá se očekávat, že o postupu do play off EURO 2021 budou rozhodovat detaily, klíčová bude i minitabulka týmů na 3. místech, ze které postupí čtyři nejlepší. Jaká jsou tedy kritéria v případě shodného počtu bodů v základních skupinách ME ve fotbale?

1) počet bodů ze vzájemných zápasů na EURO

2) skóre ze vzájemných zápasů na EURO

3) počet vstřelených gólů ve vzájemných zápasech na EURO

4) celkové skóre v základní skupině EURO

5) počet gólů vstřelených v základní skupině EURO

6) počet vítězství v základní skupině EURO

7) pokud spolu týmy, mezi kterými se rozhoduje, hrají v posledním zápase, přichází na řadu penalty

8) fair play - menší počet udělených karet (červená karta má hodnotu 3 bodů, žlutá karta 1 bod)

9) žebříček UEFA

Na koho narazí v osmifinále Češi?

1. místo ve skupině D by pro českou reprezentaci znamenal opět návrat do Londýna. Že by však vítězství ve skupině v tomto případě znamenalo lehčího soupeře se úplně říct nedá. Vítěz skupiny D totiž v osmifinále narazí na 2. tým ze skupiny „smrti“. Půjde buď o Francii, Maďarsko, Německo nebo Portugalsko.

Při umístění na 2. místě čeká českou výpravu výlet do Kodaně. Soupeř? 2. ze skupiny E, tedy někdo z výběru Polsko, Slovensko, Španělsko nebo Švédsko. Na první pohled trochu přijatelnější varianta, než při prvenství ve skupině.

Predikovat soupeře při postupu z 3. místa je ještě složitější. Vzhledem ke složení osmifinále není jisté, do které dvojice by byl český tým umístěn. Jisté je, že soupeřem, bude buď v Budapešti vítěz skupiny C (Nizozemsko, Rakousko, Sev. Makedonie a Rakousko), v Seville vítěz skupiny B (Belgie, Dánsko, Finsko, Rusko) nebo českou reprezentaci čeká opět návrat do Glasgow, kde se utkají s vítězem skupiny E.