Premier League je teď v nejlepší kondici, v Česku navíc s řadou novinek

Pohled do studia Canal+ Sport • ČTK

BLOG MODERÁTORA stanice CANAL+ Sport | Začíná jubilejní ročník Premier League, ve kterém nejlepší fotbalová liga světa oslaví 30. narozeniny. Po letní přestávce se zdá, že se ostrovní soutěž vrací v obdivuhodné formě. Ještě sice nepatřím do klubu uznávaných pamětníků, ale troufnu si říct, že bychom na historické ose v porovnání s evropskými vyzyvateli nenašli Premier League v sebevědomější sportovní a finanční kondici, než je tomu v létě 2022. Anglický klubový fotbal zkrátka diktuje tempo dění.

Dominantní postavení Premier League potvrzuje matematika fotbalového trhu. Čelo žebříčku průběžně nejvíce utrácejících klubů na světě kromě Barcelony okupuje čtveřice velkoklubů z Londýna - Arsenal, West Ham, Chelsea a Tottenham. Zahanbit se tradičně nenechali ani v Manchesteru City, Liverpoolu a nově ani v Newcastlu, suverénně nejbohatším klubu na světě, který má v úmyslu co nejdříve nabourat domácí špičku.

Dokonce i nováček z Nottinghamu Forest, který se vrací mezi anglickou smetánku po 23letém půstu, s nestydatostí Robina Hooda ze sousedního Sherwoodu přeskočil svými přestupovými útratami i globální kolos zvaný Real Madrid, úřadujícího šampiona Ligy mistrů.

Londýnské derby jako důstojný „otvírák“

Program úvodního kola otevírá londýnské derby Crystal Palace s Arsenalem. Konfrontace kanonýrů s Orly sice svým věhlasem nepatří mezi ta nejočekávanější ostrovní derby, ale zdání klame. Při příjezdu na Selhurst Park se dozajista hostům vybaví chmurné vzpomínky z letošního 4. dubna. Tehdy jim domácí nadělili "trojku". Hráčská legenda Arsenalu Patrick Vieira Palace obdivuhodně zocelila a bude chtít jistě víc.

Na druhou stranu Arsenal má za sebou dechberoucí přípravu, kterou pocukroval příchody univerzálů Manchesteru City Gabriela Jesuse a Oleksandra Zinčenka. Brazilský forvard zaznamenal v přípravě pozoruhodnou bilanci, když si dokázal připsat průměrně jednu trefu na necelých 40 minut hry. Ale ano, je to jen příprava.

Lampard zkusí podruhé zkrotit Chelsea

Pikantní vstup do nové sezony čeká i Franka Lamparda, stávajícího manažera Evertonu, kterému právoplatně náleží titul ikony Chelsea. Poslední vzájemný duel obou celků přinesl navzdory očekávání výhru právě Lampardovi. Klíčový triumf na cestě za kýženou záchranou zařídil na jaře jedinou brankou neúnavný Richarlison. Jenže ten už Toffees v nadcházejícím ročníku nepomůže. Sotva se klub vypořádal s hrozbou sestupu, přiblížil se na hranici klinické smrti kvůli trestuhodné finanční kondici. A tak vedení pod tlakem uvolnilo svůj nejdražší klenot do Tottenhamu.

Zdá se, že ani v táboře Chelsea to srpnovými úsměvy nekypí. Noví majitelé v čele s americkým investorem Toddem Boehlym spustili personální revoluci, kterou kromě některých hráčů odskákal i bývalý technický ředitel a poradce Petr Čech. Německý stratég Thomas Tuchel nikterak neskrýval své rozladění ze složení kádru, a to zejména po ostudné porážce 0:4 od městských rivalů z Arsenalu. Ani kombinace příchodů Raheema Sterlinga a Kalidou Koulibalyho, navrátilců z hostovaček a několika dalších mladíků, zdaleka nezaručuje Chelsea hladký vstup do sezony. Před zavřením přestupního okna se ale dá čekat další vyztužování kádru.

Haaland vs. čeští kladiváři

Ani neděle nepatří mezi programové otloukánky. Šlágrem kola by se dal označit duel mezi West Hamem a Manchesterem City. Jak si poradí Souček a spol. s nejobávanější palebnou silou, kterou Pep Guardiola nově disponuje? Zabudování Erlinga Haalanda do sestavy Citizens patří mezi největší neznámé nové sezony a tak není divu, že tahle otázka dokáže fotbalové fandy solidně polarizovat. Pokud se Norova integrace vydaří, Citizens by papírově měli potvrdit roli favorita a vybojovat další ligový titul.

Bude nesmírně zajímavé sledovat, jak zafunguje chemie norského alfa samce na hrotu s kreativními mozky Kevina de Bruyneho, Jacka Grealishe nebo s dynamickými náběhy Phila Fodena. V souvislosti s Manchesterem City se také nabízí otázka, jak se dokáže Pep Guardiola - někdy lacině ocejchovaný jako muž, který přemýšlí až moc - přizpůsobit herním stylem a taktickým pojetím. Nezapomínejme, že nový ročník PL vnáší jednu zásadní změnu: Trenéři získají možnost využít v zápase až 5 náhradníků. Jinými slovy, hovoříme o polovině hráčů v poli.

Trpišovský přijde na Arsenal

Velmi mě těší, že Premier League získala na česko-slovenském televizním území nový domov. Na CANAL+ Sport odvysíláme premiérově všech 380 zápasů živě. Naši hlavní komentátoři, Matúš Lukáč a Jaromír Bosák, se v prvním kole podělí o šestici zápasů. Komentátorské stálice doplní celá řada erudovaných kolegů a fotbalových expertů, na jejichž doprovodné postřehy se moc těším.

Naše smlouva s PL nám zaručuje taky exkluzivní rozhovory s hráči a trenéry. Ten první s koučem Nottinghamu Stevem Cooperem už máme natočený. Osobně se také těším na účinkování trenéra pražské Slavie Jindřicha Trpišovského, který, byť tuhle roli nemá rád, zcela mimořádně navštíví v roli experta naše studio Match Time a rozebere páteční londýnské derby mezi Crystal Palace a Arsenalem.