Rozjetí Citizens proti Liverpoolu. Anglický šlágr má velkého favorita

Největší zápas posledních let mezi Liverpoolem a Manchesterem City má netradičně velkého favorita. Souboje Liverpoolu s Manchesterem City patřily v posledních sezonách z mnoha důvodů k těm nejočekávanějším. Rozhodovaly o titulu, bavily diváky strhujícím tempem a psaly působivé příběhy. Ani nedělní šlágr si zřejmě netroufne vybočit z řady výjimečnosti, však samotných témat k předzápasovému rozboru servíruje fandům nejlepšího ostrovního fotbalu požehnaně.

Nebudeme chodit kolem horké kaše: Liverpool se zmítá v krizi. Herním projevem zaostává za očekáváním, což podtrhují samotné výsledky a desáté místo v tabulce. Trápení svěřenců Jürgena Kloppa ještě prohloubila poslední porážka 2:3 na hřišti Arsenalu - nečekaného lídra Premier League po 9 odehraných kolech. Reds se k ní dokodrcali na dnešní poměry více než typicky - sérií hrubek v obraně, fyzickou křehkostí a s nadílkou sportovní smůly.

Více než další ztráta bodů ale fandy Liverpoolu muselo zasáhnout vážné zranění Luise Díaze, prakticky jediné ofenzivní jistoty posledních týdnů. Kolumbijský křídelník si poranil křížový vaz v koleni a na trávníku svým spoluhráčům do konce roku nepomůže.

Ani Citizens v neděli nenastoupí v „plné palbě“. Pep Guardiola se bude muset obejít bez tradičních obranných pilířů. Na „hvězdnou“ marodku se ke Kalvinu Phillipsovi postupně připojilo duo Kyle Walker a John Stones. Možná i proto se španělský stratég rozhodl v odvetném utkání proti Kodani zamíchat sestavou, když posadil na lavičku některé ze svých opor. Guardiola naordinoval vítaný odpočinek obávané ofenzivní dvojici Philu Fodenovi a Erlingu Haalandovi. Jestli se na něco dosud mohl španělský kouč spolehnout, byl to smrtící útok. Zmiňované duo mladíků má na svědomí totální destrukci městského rivala United z předminulého týdne a nic nenasvědčuje tomu, že by se měl zavedený pořádek s podporou Kevina de Bruyneho brzy měnit.

SESTŘIH: Arsenal - Liverpool 3:2. Gunners vedou Premier League, rozhodl Saka Video se připravuje ...

Rozdíl 13 bodů vs bilance

Obráncům Liverpoolu se nemůže usínat lehce s vědomím, že mají za úkol uhlídat nejproduktivnější útok Premier League, který stihl nasázet 33 gólů. Citizens dorazí v čele s odpočinutým norským zabijákem, který se v aktuálním ligovém ročníku postaral už o 15 branek a přispěl třemi asistencemi. Nepotřebujeme příliš empatie na to, abychom zkonstatovali, že se Kloppovi musí hledat pozitiva jen stěží.

Jistá naděje by se ale přece našla. Cenu útěchy nabízí konzistentní Roberto Firmino a „napravený hříšník“ Darwin Núñez. Jihoameričtí kanonýři na sebe mají zřejmě pozitivní vliv a svými výkony se navzájem inspirují ke zvýšené produktivitě. Za další světlý prvek by se dal označit navrátivší štírek Diogo Jota, muž s potenciálem vyplnit akční rádius po Luisi Díazovi. V neposlední řadě bychom za určitý příslib mohli označit přesvědčivý výkon v Lize mistrů s Rangers, kterým Liverpool nasázel „sedmičku“. Snad více než výhra 7:1 po otočce z 0:1 musel fandy Reds rozveselit Mohamed Salah, kterému to dosud v Premier League tolik „nelepilo". Egyptský kanonýr totiž nasázel nejrychlejší hattrick v historii milionářské soutěže. Právě na něm bude v neděli ležet masivní tíha očekávání.

Průběžná tabulka o současném rozpoložení obou celků nelže. Propastný rozdíl 13 bodů naznačuje, že největší zápas posledních let má až netradičně velkého favorita. Liverpool se přesto může inspirovat ještě jedním důležitým faktorem - ve prospěch týmu Jürgena Kloppa hovoří výhoda domácího prostředí. Reds v zápasech s úřadujícími šampiony neprohráli na Anfieldu hned 13krát v řadě.

Víkend s CANAL+ Sport

Tak jako anglická Premier League, i my na CANAL+ Sport začínáme v pátek atraktivní páteční předehrávkou mezi Brentfordem a Brightonem, kterou nabízíme v přímém přenosu od 21:00. V sobotu si můžete vychutnat konfrontace Leicesteru s Crystal Palace (13:30), Wolves s Nottinghamem (16:00), Fulhamu s Bournemouthem (16:00) nebo Tottenhamu s Evertonem (18:30).

Nedělní program okoření naše studio MatchTime, které doprovodí zápas Aston Villy s Chelsea (15:00) a zmiňovaný zápas kola Liverpool-Manchester City (17:30). Nechybí ani tradiční konferenční přenos, ve kterém se můžete těšit na zpravodajský servis ze všech souběžně hraných duelů od 15:00.