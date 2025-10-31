Krejčího Wolves lační po první výhře. Proti Fulhamu už jde o život
BLOG EXPERTA CANAL+ SPORT | Jako jediní v lize ještě nevyhráli, mají nejméně bodů, druhý nejhorší útok i obranu. Na čím dál tím prázdnějších ochozech stadionu Molineux byste aktuálně těžko hledali střízlivé důvody k optimismu.
Co se týká osudu v Premier League, Vlci z Wolverhamptonu to mají strmě nahnuté. Podle Opty jsou po devíti kolech nejjistěji sestupujícím mančaftem. S více než 88-procentní pravděpodobností se podle modelové predikce v létě ocitne Ladislav Krejčí a spol. na nepříjemném rozcestí - buďto v Championship, nebo na fotbalovém „trhu práce“. I když, pro českého reprezentačního obránce může letní přestupové okno představovat spíš vítanou příležitost, aby si našel nové stabilnější působiště. Ale nepředbíhejme.
„Odpíchnul bych se od druhého poločasu s Chelsea, kdy jsme se herně zvedli a dokázali dát silnému soupeři tři góly,” podotýká Ladislav Krejčí v exkluzivním rozhovoru pro CANAL+ Sport, který pro vás chystáme na našem YouTubovém kanále. „Z týmu cítím energii a vůli poprat se o výsledek. To je teď klíčové,“ dodává český reprezentační obránce, který ve středu proti Chelsea nastoupil do druhé půle a výrazně přispěl ke zdramatizování zdánlivě ztraceného zápasu.
Pereira hraje o místo, chybí rozdíloví plejeři
Krejčí patří všeobecně k nejchválěnějším hráčům Wolves, kteří v posledních týdnech dostávájí lidově řečeno bídu nejen od vlastních fanoušků, ale také od ostrovních médií. A při pohledu na nejrůznější statistiky a rozpačitý herní projev, nutno říct, že právem. Vlci jsou stínem vlastního já z předchozí sezony, chci říct, z letošního jara, kdy se pod tehdy ještě neokoukaným Vítorem Pereirou dokázali vymanit ze spárů sestupových vod a s klidem kapitalizovali na slaboučkých nováčcích… A také se mohli spolehnout na hvězdné duo Rayan Ait-Nouri + Matheus Cunha. Právě takových rozdílových plejerů velikosti Premier League by Pereira potřeboval hned několik. A okamžitě. Jeho týmu aktuálně viditelně schází herní sebevědomí, obranná solidita a prvek překvapení.
Kdy jindy, když ne teď. Výjezd na Craven Cottage sice všeobecně nepatří mezi ty nejoblíbenější, ale Fulham se trápí možná až nečekaně silně. Vlci si jistojistě po cestě vlakem opráší společné vzpomínky na poslední výjezd, kdy se jim podařilo nasypat svěřencům Marca Silvy čtyři góly a odvezli si cenné body.
Kdyby v sobotu výsledkově navázali, stáhnou konkurenta v boji o záchranu na tři body. Bez přehánění, v duelu mezi Fulhamem a Wolves půjde o profesní životy. Aktuální sezona Premier League značí trend, že by se mohli zachránit všichni nováčci, což se naposledy povedlo právě v sezoně 2022/23, kdy se Fulham etabloval na elitním poli. Vlci nemají kam uhnout, Vítor Pereira hraje o místo na lavičce a důvěru vlastních fanoušků, která má čím dál tím křehčí základy.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|9
|7
|1
|1
|16:3
|22
|2
Bournemouth
|9
|5
|3
|1
|16:11
|18
|3
Tottenham
|9
|5
|2
|2
|17:7
|17
|4
Sunderland
|9
|5
|2
|2
|11:7
|17
|5
Manchester City
|9
|5
|1
|3
|17:7
|16
|6
Manchester Utd.
|9
|5
|1
|3
|15:14
|16
|7
Liverpool
|9
|5
|0
|4
|16:14
|15
|8
Aston Villa
|9
|4
|3
|2
|9:8
|15
|9
Chelsea
|9
|4
|2
|3
|17:11
|14
|10
Crystal Palace
|9
|3
|4
|2
|12:9
|13
|11
Brentford
|9
|4
|1
|4
|14:14
|13
|12
Newcastle
|9
|3
|3
|3
|9:8
|12
|13
Brighton
|9
|3
|3
|3
|14:15
|12
|14
Everton
|9
|3
|2
|4
|9:12
|11
|15
Leeds
|9
|3
|2
|4
|9:14
|11
|16
Burnley
|9
|3
|1
|5
|12:17
|10
|17
Fulham
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|18
Nottingham Forest
|9
|1
|2
|6
|5:17
|5
|19
West Ham
|9
|1
|1
|7
|7:20
|4
|20
Wolves
|9
|0
|2
|7
|7:19
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup