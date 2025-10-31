Předplatné

Krejčího Wolves lační po první výhře. Proti Fulhamu už jde o život

Ladislav Krejčí se aktivně podílel na pohárové výhře Wolves nad Evertonem (2:0)
Ladislav Krejčí se aktivně podílel na pohárové výhře Wolves nad Evertonem (2:0)Zdroj: Profimedia.cz
Ladislav Krejčí v utkání Carabao Cupu proti Evertonu
Ladislav Krejčí se aktivně podílel na pohárové výhře Wolves nad Evertonem (2:0)
Danny Welbeck z Brightonu (vlevo) a Andre z Wolverhamptonu bojují o míč
Ladislav krejčí v dresu Wolverhamptonu
Ladislav Krejčí v akci proti Burnley
Ladislav Krejčí v akci proti Burnley
Trenér Wolves Vitor Pereira
10
Fotogalerie
Karel Tvaroh
Blogy
Začít diskusi (0)

BLOG EXPERTA CANAL+ SPORT | Jako jediní v lize ještě nevyhráli, mají nejméně bodů, druhý nejhorší útok i obranu. Na čím dál tím prázdnějších ochozech stadionu Molineux byste aktuálně těžko hledali střízlivé důvody k optimismu.

Co se týká osudu v Premier League, Vlci z Wolverhamptonu to mají strmě nahnuté. Podle Opty jsou po devíti kolech nejjistěji sestupujícím mančaftem. S více než 88-procentní pravděpodobností se podle modelové predikce v létě ocitne Ladislav Krejčí a spol. na nepříjemném rozcestí - buďto v Championship, nebo na fotbalovém „trhu práce“. I když, pro českého reprezentačního obránce může letní přestupové okno představovat spíš vítanou příležitost, aby si našel nové stabilnější působiště. Ale nepředbíhejme.

„Odpíchnul bych se od druhého poločasu s Chelsea, kdy jsme se herně zvedli a dokázali dát silnému soupeři tři góly,” podotýká Ladislav Krejčí v exkluzivním rozhovoru pro CANAL+ Sport, který pro vás chystáme na našem YouTubovém kanále. „Z týmu cítím energii a vůli poprat se o výsledek. To je teď klíčové,“ dodává český reprezentační obránce, který ve středu proti Chelsea nastoupil do druhé půle a výrazně přispěl ke zdramatizování zdánlivě ztraceného zápasu.

Pereira hraje o místo, chybí rozdíloví plejeři

Krejčí patří všeobecně k nejchválěnějším hráčům Wolves, kteří v posledních týdnech dostávájí lidově řečeno bídu nejen od vlastních fanoušků, ale také od ostrovních médií. A při pohledu na nejrůznější statistiky a rozpačitý herní projev, nutno říct, že právem. Vlci jsou stínem vlastního já z předchozí sezony, chci říct, z letošního jara, kdy se pod tehdy ještě neokoukaným Vítorem Pereirou dokázali vymanit ze spárů sestupových vod a s klidem kapitalizovali na slaboučkých nováčcích… A také se mohli spolehnout na hvězdné duo Rayan Ait-Nouri + Matheus Cunha. Právě takových rozdílových plejerů velikosti Premier League by Pereira potřeboval hned několik. A okamžitě. Jeho týmu aktuálně viditelně schází herní sebevědomí, obranná solidita a prvek překvapení.

Kdy jindy, když ne teď. Výjezd na Craven Cottage sice všeobecně nepatří mezi ty nejoblíbenější, ale Fulham se trápí možná až nečekaně silně. Vlci si jistojistě po cestě vlakem opráší společné vzpomínky na poslední výjezd, kdy se jim podařilo nasypat svěřencům Marca Silvy čtyři góly a odvezli si cenné body.

Kdyby v sobotu výsledkově navázali, stáhnou konkurenta v boji o záchranu na tři body. Bez přehánění, v duelu mezi Fulhamem a Wolves půjde o profesní životy. Aktuální sezona Premier League značí trend, že by se mohli zachránit všichni nováčci, což se naposledy povedlo právě v sezoně 2022/23, kdy se Fulham etabloval na elitním poli. Vlci nemají kam uhnout, Vítor Pereira hraje o místo na lavičce a důvěru vlastních fanoušků, která má čím dál tím křehčí základy.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal971116:322
2Bournemouth953116:1118
3Tottenham952217:717
4Sunderland952211:717
5Manchester City951317:716
6Manchester Utd.951315:1416
7Liverpool950416:1415
8Aston Villa94329:815
9Chelsea942317:1114
10Crystal Palace934212:913
11Brentford941414:1413
12Newcastle93339:812
13Brighton933314:1512
14Everton93249:1211
15Leeds93249:1411
16Burnley931512:1710
17Fulham92259:148
18Nottingham Forest91265:175
19West Ham91177:204
20Wolves90277:192
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů