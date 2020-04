Kangův čas ve Spartě vypršel. Trénink jen ve skupinkách? Moc upnuté | iSport.cz

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Mám to za sebou. Prošel jsem třemi kontrolními testy na koronavirus – a výsledek je definitivně negativní. Ulevilo se mi, ale stejně přede mnou pořád všichni zdrhají. Když jsem se byl podívat za kamarády na tenise, všichni splašeně hulákali: Zachraň se, kdo můžeš! Co mě asi čeká dneska na deblu Ivan Hašek plus Horst Siegl proti Šmicerovým? Nejspíš budu muset zavolat Vojtovi Bernatskému, aby v televizních zprávách rozhlásil, že už jsem zdravej…

Všichni cítíme, že se situace kolem koronaviru pomalu začíná uvolňovat, a těží z toho i fotbal. Upřímně, s tím trénováním po skupinkách vám pořád nějak nevím. Pokud chcete něco nacvičit, potřebujete mít pohromadě celý tým, ne jen šest nebo osm hráčů. To je málo. Vím, že je pořád nouzovej stav a čísla nakažených rostou, ale tohle mi připadá moc upnuté.

Můj návrh? Ať se otestuje celý tým a pak se přece může trénovat ve třinácti nebo patnácti lidech, navíc hráči jsou neustále pod lékařským dohledem. Na golf taky nepůjdu jen ve dvou, to by mě nebavilo.

Pořád jsem zvědavej, jak to dopadne s ligou. Dohraje se? A pokud ano, jen do konce základní části, nebo i s nadstavbou? Nižší soutěže už jsou týden ukončené, i když podle mě byl na definitivní verdikt ještě čas. Jasně, máme tady mimořádnou situaci a nevíme, co bude za týden, ale ti kluci to mohli dohrát kdykoliv. Navíc by nemuseli dohánět žádné manko, protože v pralese se obvykle moc netrénuje. Měli by se ozvat bossové dotčenejch klubů a zkusit to ještě zvrátit.

V lize je to hozené trochu jinak. Nejjednodušší řešení, jak naložit s přerušenou sezonou, je dohrát ji. Jenže i papaláši v cizině správně opakují, že na prvním místě je zdraví. Já to po vlastní zkušenosti s koronavirem vidím stejně, ačkoliv třeba můj zeťák Šmíca a další mladí jsou razantnější: všechno by promořovali hlava nehlava.

Můj kamarád, jablonecký trenér Petr Rada, nebo sparťanský útočník Libor Kozák by ligu nejradši dohráli, nikdo nechce administrativní triky v zákulisí. Jen u poslední Příbrami si myslím, že by jí předčasné ukončení sezony vyhovovalo. Ve finále mám stejně pocit, že i šíbr Jarda Starka by to nakonec nějak skousnul.

Včera jsem si ve Sportu přečetl, že sparťanskej národ po sezoně nejspíš přijde o bouřliváka Guélora Kangu, kterému končí smlouva. Vlastně mě to ani nepřekvapuje, dohady jsou kolem něj od začátku. Tak fotbalově vyspělého hráče jsem u nás nikdy neviděl, jenže svojí chorobnou neukázněností a věčným divadelnictvím to bohužel přebil. Mám za to, že se do dnešní Sparty nehodí a tým se bez něj v pohodě obejde. Nastal čas se s ním rozloučit. Kdybychom udělali anketu mezi fanoušky, nejspíš by neprošel ani u nich. Kanga se určitě chytí někde jinde, nemám o něj strach.

Trochu se ale bojím o Martina Haška juniora. Docela mě překvapilo, že je spojovanej s Besiktasem. Myslím, že ho tam čeká mnohem náročnější šichta než ve Spartě. Divoký odchod z Letné jsem mu neschvaloval, ale teď mu budu fandit. Tureckou ligu sleduju celkem pravidelně: je hodně kvalitní a v top týmech je obrovská konkurence. Pokud si Martin věří tak, jak na každém kroku dává najevo, budu mu držet palce, aby mu to v Istanbulu klaplo a měl z nové štace radost.