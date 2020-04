Líbilo se mi, jak mluvil Cipro. Mladí trenéři, nebuďte nafrnění! | iSport.cz

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | S chutí jsem si ve Sportu přečetl výborný rozhovor s Františkem Ciprem. Chtěl bych mu poděkovat. Mluvil skvěle, upřímně a poměrně tvrdě. Bez bázně a hany zkritizoval poměry v českém fotbale, jelikož si to může dovolit. Za prvé se z Hluboké k trenéřině už asi nevrátí a za druhé má za sebou tolik kvalitně odvedené práce, že nad jeho názory by se měl každý zamyslet.

Víte, my jsme se potkali ještě na hřišti. On končil ve Slavii, já byl drzej mladej rychlej útočník. Když jsem se k němu přiblížil, hned mi říkal, ať od něj vypadnu na druhou stranu.

Onehdy jsem o něm prohlásil, že na place každého pokopal. Měl mi to za zlé, moc jsme spolu nevycházeli. Tak jsem si na něj sehnal číslo. A on mě v telefonu hned poznal. Pěkně jsme si popovídali. Doslova jsem mu řekl: trenére, klobouk dolů před tím článkem. Byl strašně rád.

Co se mi nejvíc líbilo? Jak mluvil o trenérech. Hlavně o těch mladejch. Že jakmile opustí školní lavice, jsou okamžitě chytří a uznávají jen svoji pravdu. Franta říká, že je to blbost a já to jen podepisuju. Člověka pomalu ani nepozdraví, je z nich cítit prazvláštní arogance. A to se mi nelíbí.

CELÝ ROZHOVOR S FRANTIŠKEM CIPREM ČTĚTE ZDE>>>

Dal jsem si to do souvislosti s Romanem Skuhravým. Na konci minulého ligového ročníku jsem mu na tomto místě vyčinil, že odmítl s mojí Duklou bojovat o záchranu, byť měl ještě teoretickou šanci se udržet. Navíc se obul do Karviné a dalších klubů. Pronesl něco v tom smyslu, že takhle krátkozrace by fotbal dělat nechtěl. Prý radši spadne a pak postoupí. Nedotklo se to jen mě, ale i dalších dukláckých legend. Dokonce pronesl, že názor Vízka ho nezajímá… Zamrzelo mě to.

Skuhravý se mnou přece nemusí souhlasit, to je normální, ale měl by mě respektovat. Ve fotbale mám něco za sebou, dokázal jsem mnohem víc než on, tak si zasloužím aspoň trochu úcty. Stejně jako další moji vrstevníci.

Myslel jsem, že z Rady bude číšník a on je jedním z nejlepších trenérů

Jenže ta se dneska mezi mladými nenosí. Vítězí přehlíživost a arogance. Bohužel. Neříkám, že takoví jsou všichni, do jednoho pytle je házet nemohu a ani nechci, nebylo by to fér, ale při povídání s Frantou Ciprem jsem si právě na současného trenéra Dukly vzpomněl. Strašně bych si přál, aby kluci zase postoupili nahoru, ale po pětigólovém výprasku na Žižkově tomu vážně nevěřím. Čekám na dohrání druhé ligy a pak si můžeme popovídat.

Mladí kluci mají do trénování chuť, to je všechno v pořádku, ale měli by si nechat umět poradit. Podívejte se na Jílka, jak shořel ve Spartě. Na takovou práci nestačil. Jsem moc zvědavý, jak si povede Horváth v Příbrami. Jestli se i nadále bude dařit Svědíkovi ve Slovácku, podrobně budu sledovat plzeňského Guľu. Byl bych rád, kdyby šanci dostal Jirka Jarošík. To jsou všechno slušní chlapci. Přál bych jim, aby uspěli. Ale nemohou si myslet, že sežrali Šalamounovo hovno. To je cesta do pekel.

Jednou jsem slyšel říkat Johana Cruijffa, že po kariéře už nemusel chodit do trenérské školy. Všechno si během aktivní dráhy prožil a v trenéřině z toho čerpal. Takoví byli Uliční, Cipro, z aktivních kluků třeba Rada. Proto si těchto borců hrozně moc vážím.

Třeba u Petra Rady jsem měl zpočátku pocit, že se na trenéra absolutně nehodí, že půjde zpátky do Alkronu dělat číšníka. No, a podívejte, on je jeden z našich nejlepších. Umí to s kabinou, má čich na hráče, ale zároveň má pokoru. Není nafrněnej.

Proto šem mladým trenérům vzkazuji: učte se i od starých pardálů!