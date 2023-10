Pastův styl se mi líbí i mimo led. Jak to mám s fanděním Kometě a Kladnu

Určitě je to úžasný hráč, čísla mluví za něj. Člověk si na něm na první pohled všimne i výstřednosti, která se nedá přehlídnout. Barevných doplňků a oblečků. Ale proč ne? Každý sport takovou osobnost potřebuje. Někoho, kdo budí pozornost. On to skvěle doplňuje tím, jaký je hokejista. K tomu přidává i image. Některé věci se mi líbí, jiné až tolik ne. Třeba se mi na chlapech moc nelíbí, když si nalakujou nehty. To mi přijde až přehnané, podle mě se to k jejich svalnatým postavám nehodí. Ale zase chápu, že je to součást jeho stylu.

Když to srovnám s manželem Tomášem ( Plekancem ), on je v tomhle ohledu jiný. Kdyby přišel oblečený jako Pasta , to bych tedy koukala! On se ve výstřednosti nevyžívá. Má rád svou eleganci, nerad věci mění. Třeba teď shání nové brusle, ale je s tím problém. Protože ty jeho staré už se dávno nevyrábí.

Občas mu něco pořídím, co si myslím, že by mu slušelo. On si řadu věcí na sebe pořizuje sám. Mně se líbí, jak chodí oblíkaný, je to takový elegantně sportovní. V tomhle ohledu to máme podobné. Jsme sportovci, takže podle toho volíme i to, co na sebe. Není to úplně nejmodernější sexy styl. Což je přesně to, v čem se vyžívá Pasta.

Jak už jsem zmiňovala, něco se mi líbí hodně, něco už tolik ne. Ovšem mezi tím je hrozně tenká hranice. Pro někoho je to moc, pro jiného ne. Ale svým způsobem se mi to na Pastovi líbí. Baví na ledě i mimo něj, super.

V současnosti je to náš nejlepší hráč v NHL. Je super, že se řadí mezi top hvězdy ligy. Není to tak, že bych byla vyloženě jeho fanynka.

Sleduju hokej celkově. Občas zahlídnu nějaké sestřihy, když to má Tomáš doma puštěný. NHL pro něj zůstává srdeční záležitostí, pořád je to pro něj velké téma.

Přes léto jsme se byli podívat v Montrealu, kde potkal řadu známých. V klubu zanechal velkou stopu, lidé ho tam pořád mají rádi.

NHL je Mekkou hokeje, hrajou v ní nejlepší hráči. Je to takový fantasy life. Ted už děti v noci konečně spí, takže spím s nimi, proto na zápasy nekoukám. Tomáš občas vstane a na něco se mrkne živě, ale většinou ze záznamu. Pokud se k tomu dostanu, občas taky vidím, co Pasta na ledě dokáže. Je to opravdu úžasný hráč.

Hokej mám ráda, ale ještě než jsem poznala Tomáše, neměla jsem vyloženě jednoho hráče, kterého bych obdivovala.

Pochopitelně všichni znali Jardu Jágra a další hvězdy. Když jsem hrála na Floridě, ráda jsem se tam zašla podívat na hokej. I jinde po Americe nebo Kanadě, když jsem se tam objevila na turnaji. V Česku fandím Kometě, protože jsem Brňačka.

Ale ani v ní nemám žádné idoly. Ve všech sportech to mám tak, že se jdu podívat na ten sport. Nejdu po jednotlivcích. Vždycky fandím celému týmu.

A když proti sobě hrají Kometa a Kladno? Moje srdce bije pro rodinu, takže vyhrávají Rytíři. Občas se s Tomem hecujeme. Říkám mu, že nejsem smutná v jediném případě, když Kladno prohraje. Právě s Kometou. Už i malý Oliver, kterému je rok a čtyři měsíce, doma tahá hokejku. Stejně jako Leontýnka. Ta pořád hlásí, že chce být hokejistka jako tatínek. Chtěli jsme pro ni tenis, ale ji to táhne k ledu. Nevíme, co Olík, ale občas se s Tomem smějeme, že by byla sranda, kdyby měl tři kluky a holku, a hokej by hrála právě jenom ona…

Ale hlavní je, aby děti byly zdravé a dělaly jakýkoliv sport.