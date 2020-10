Odešel král Chabib. Co teď s našlapanou UFC divizí? Pozor na černého koně

Prostor pro spekulace. Kdo si zaslouží uvolněný opasek, nebo aspoň šanci o něj bojovat? Ve většině divizí by se dva jasní adepti určitě našli, ale v té do sedmdesáti kilogramů? Sakra těžký oříšek.

Vždyť v žebříčku napříč všemi kategoriemi se do patnácté pozice vměstnalo pět lehkých vah. Do toho podepsalo UFC skvělého Michaela Chandlera z Bellatoru, který dokonce figuroval jako náhradník pro duel Chabiba Nurmagomedova s Justinem Gaethjem, a zajímavých jmen je mnohem víc. Zapeklitá práce pro matchmakery.

Dustin Poirier se 23. ledna utká s Conorem McGregorem, to je dané. Ten, kdo vyhraje, se nejspíš „kvalifikuje“ do bitvy o titul, a to i přes to, že duel proběhne ve veltrové váze. Poirier by si to určitě zasloužil. No a Conor? To je prostě Conor. Ten má v UFC vlastní pravidla, a tak by jedno vítězství v divizi mělo stačit. A aby si irský bouřlivák po několika letech opět ukradl titul? To je scénář, jaký by pro organizaci nenapsal ani Steven Spielberg.

No jo, ale co dál? Mně osobně chybí v debatách o vyzyvateli jedno jméno. Charles Oliveira. Brazilec od prohry s Paulem Feldrem v roce 2017 sedmkrát zvítězil. A co víc, sedmkrát ukončil soupeře před limitem. K tomu si přidejme rekord pro čtrnáct submisí v UFC, takže extrémně nebezpečnou hru na zemi a výrazné zlepšení v postoji. Proč je zrovna tenhle chlápek přehlížen? Jeho souboje jsou ze sekce toho nejzábavnějšího, co UFC nabízí.

Ideální plán? Pyramida. Osm jmen, které by od titulové šance dělily dvě výhry. Poirier, McGregor, Chandler, Gaethje, Ferguson, Oliveira, Dan Hooker a Islam Makachev. Přání možná bláhové, nabídlo by ale nespočet výborných spektáklů. Lehká divize by se tak po suverénní vládě jednoho muže opět rozběhla jako o závod. O závod, který by sledoval celý svět.