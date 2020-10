Muradov: Chabib dokázal, že je nejlepší. A končí, není jako Conor

Machmud Muradov se svým týmem a přáteli před odletem do Las Vegas • Instagram Machmuda Muradova

Supermana z Východu osobně zná. A dopředu tipoval, že Chabib Nurmagomedov souboj s Justinem Gaethjem vyhraje. Nemýlil se. „Prostě, on je nejlepší a dokázal to. A řekl, že ukončí kariéru, tak ukončí. Není to Conor, jeho slovo má váhu,“ říká Machmud Muradov, Uzbek s českým srdcem, který se v současnosti v Las Vegas připravuje na další velkou bitvu v UFC.