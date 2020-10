Šok v UFC, neporažený Chabib ukončil kariéru! Slíbil jsem to matce, řekl

„Když mi UFC volalo kvůli zápasu s Justinem, mluvil jsem o tom s matkou tři dny. Nechtěla, abych dál bojoval bez mého otce… Slíbil jsem jí, že tohle bude poslední zápas,“ řekl dojatě Superman z Východu.

Neporazitelný šampion mluvil o tom, že pro něj pokračování v zápasení nedává smysl, když nemá v rohu svého milovaného otce, který jej doprovázel celou kariérou.

Abdulmanap Nurmagomedov však podlehl letos v červenci problémům spojeným s nákazou koronavirem. Dvakrát byl nuceně uveden do umělého spánku, v obou případech se probral, další boj ale nezvládl. COVID-19 zhoršil jeho předchozí zdravotní obtíže, prošel vážným zápalem plic a prodělal i operaci srdce.

„Je možná nejlepším zápasníkem na zemi v historii. Nemůžete porovnávat čas, který strávil se mnou tréninkem postoje, s tím, jak dlouho trénoval s otcem na zemi,“ řekl trenér šampiona Javier Mendez.

„Nejde to porovnat. A to je to jediné, čeho se obáváme ve spojení s jeho otcem - dodržování otcova plánu. Protože 95 % toho, co Chabib umí, zná od něj.“ Plán v boji dodržel úspěšný bijec skvěle. Nedodrží ale zjevně přání otce, aby odházel do sportovního důchodu se skóre 30-0.

Orel, jak se Nurmagomedovovi také přezdívalo, nezapomněl poděkovat všem, kteří mu v kariéře pomohli, včetně svého posledního protivníka. „Děkuju moc, Justine. Vzpomínám si, že když jsem měl v roce 2016 problémy s hubnutím, hodně jsi mi pomohl. Díky, brácho. Vím, že jsi skvělý chlap, vím, jak se staráš o své blízké,“ vyzvedl svého soupeře. Ten také už před zápasem hlásil, že peníze, které za zápas dostane, umožní jeho matce, jež pracuje jako pošťačka, aby mohla jít do důchodu.

„Buďte nablízku svým rodičům, protože jednoho dne se může něco stát... Nikdy nevíte, co přijde zítra,“ apeloval dojatě Chabib.