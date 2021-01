Conor zažehl motory. Je jasné, koho může McGregor ještě letos dostat do klece

Conor McGregor se chystá k návratu do klece • Reuters

Vrátí se jednou za rok, shrábne peníze a stáhne se do ústraní. Klasický Conor McGregor posledních let. Pokud jsem ale někdy věřil, že ten namotivovaný blázen je zpět v plné síle, tak teď. Už v sotobu 23. ledna se v Abú Zabí postaví na turnaji UFC 257 Dustinu Poirierovi. A co potom, až jej porazí, stejně jako v roce 2014? O titul s Chabibem…