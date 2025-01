Vémola už nepatří mezi světovou top třídu. Jako ikona ale právem posílil

BLOG MARIÁNA ŠUSTRA | Nedělním turnajem Oktagon 65 skončila jedna éra. Vůbec poprvé za existenci černo-žluté stáje nedrží ani jeden z titulů český nebo slovenský bojovník, což by měla domácí scéna vnímat jako rudě svítící vykřičník. Současně se zavřela neprostupná vrata za dobou, kdy se Karlos Vémola řadil mezi světovou extratřídu. Elitní úroveň, na níž jsou zejména bijci z top 50, v O2 areně představil Terminátorův soupeř Will Fleury, kterému se podařilo zdánlivě vše, na co sáhl, a to v každém aspektu boje. Vémola z klece přesto odešel jako „vítěz lidu“ a ještě větší legenda.