Procházkova titulová šance v ohrožení? Šampion Ankalajev i Pereira upřednostňují...
PŘÍMO Z LAS VEGAS | Jiří Procházka mířil celou přípravu na víkendové klání na UFC 320 s vědomím, že ho výhra nad Khalilel Rountreem Jr dostane na pozici titulového vyzyvatele. Vedení ligy jej navíc jmenovalo náhradníkem šampionské bitvy mezi Alexem Pereirou a Magomedem Ankalajevem, který se odehraje na stejném turnaji. O Procházkův nárok se ale najednou hlásí elitní Novozélanďan. „Je mi opravdu jedno, co Carlos Ulberg chce. Měl šanci se mnou bojovat, chtěl jsem se s ním utkat v Austrálii a on to odmítl. To mluví za vše,“ reaguje český bijec.
Souboj světové dvojky a čtyřky, Jiřího Procházky a Khalila Rountreeho, má rozhodnout o příštím titulovém vyzyvateli. Do plánu, se kterým počítají oba aktéři nedělního mače, chce ale zasáhnout nastupující hvězda Carlos Ulberg. Výhra KO z minulého víkendu mu vnukla přesvědčení, že teď má být na řadě on a souhlasí s ním i šampion divize Magomed Ankalajev a aktuální jednička Alex Pereira. Ti se proti sobě utkají také na akci UFC 320.
Novozélanďan si před pár dny připsal životní výhru, když hned v prvním kole knockoutoval sedmého borce žebříčku Dominicka Reyese. „Letím do Vegas, chci se na titulový zápas dívat naživo,“ prohlásil Ulberg bezprostředně po triumfu v australském Perthu a vzkázal Ankalajevovi i Pereirovi: „Jdu si pro vás!“
Devátým vítězstvím v řadě Novozélanďan vyrovnal historicky druhou nejdelší sérii, kterou dosud držel právě Ankalajev, čímž podnítil Rusův zájem o vzájemný duel. Ten na středeční tiskové konferenci mluvil o Procházkově duelu pohrdavě a Ulberga naopak pochválil.
„Vím, že ten zápas (Procházka versus Rountree) na hlavní kartě je, ale nemám čas nad ním přemýšlet. Popravdě mě vůbec nezajímá. Za to Carlos je velice zajímavý bojovník s dlouhou sérií výher. Viděl jsem jeho poslední vítězství, skvělé ukončení,“ pronesl Ankalajev. „Ti ostatní borci (Procházka a Rountree) měli titulové šance a dostali od Pereiry KO. Ulberg je na vrcholu nově, rozhodně mě zápas s ním zajímá,“ dodal.
Největší výzvou je vždy šampion
Méně příkrý na konto českého bojovníka byl Brazilec, který jej už dvakrát porazil. Také on by ale v budoucnu raději zápasil s Ulbergem. „Procházka proti Rountreemu, to bude dobré utkání. S oběma jsem bojoval a vím, že mají potenciál. Chci hlavně vyhrát titul a pak si dalšího vyzyvatele vybírat nebudu, to není moje práce. Myslím ale, že ve hře je i Carlos, který právě zažívá velký vzestup a vede si opravdu dobře,“ vyjádřil se na středeční tiskovce Pereira.
„Varianta s Carlosem se mi líbí obzvlášť proto, že jsem se všemi ostatními borci na špičce již bojoval,“ dovysvětlil Brazilec přezdívaný „Poatan“, který má skutečně bohatou sbírku skalpů nejelitnějších jmen polotěžké váhy. Kromě českého Samuraje a Rountreeho porazil také bývalé šampiony Jamahala Hilla a Jana Blachowicze.
Proti obcházení předem daného řádu se však Procházka hlasitě ohradil. „Je mi opravdu jedno, co Ulberg chce. Teď cílím jen na to, porazit Khalila a hned potom jít pro titul. On měl šanci se mnou bojovat, chtěl jsem se s ním utkat v Austrálii a on to odmítl. To mluví za vše,“ reagoval dvaatřicetiletý Čech.
S Ulbergem se měl střetnout právě minulý víkend v Perthu. Novozélanďan však záhy z jednání odstoupil, protože ho údajně trápila zranění a prosil proto o pozdější termín. Když ale vedení UFC našlo Procházkovi jiného soupeře, Ulberg se jako zázrakem zbavil zdravotních komplikací a dostal snazší zápas s Reyesem.
Procházka si uvědomuje, že je elitní postojář z prestižního týmu City Kickboxing velkou hrozbou. Soustředění však upíná pouze k zápasu s Rountreem a následně držiteli pásu. „Největší výzvou je vždy šampion. Až tehdy, kdy se ujmete titulu, můžete koukat po ostatních, kdo další může být tou výzvou. Já jako svého příštího soka jasně vidím vítěze titulového zápasu,“ prohlásil český borec.