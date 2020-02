Problém v útoku? Ani ne. Trpišovský už ví, že Slavia má v Musovi poklad | iSport.cz

Během podzimu to bylo časté téma. Slavia šlapala na několika frontách skvěle, přesto se občas někdo zeptal: opravdu vám nechybí produktivní útočník? Což o to, v některých chvílích střelec v ideální formě dost možná i scházel. Ale teď se zdá, že Pražané toho pravého forvarda našli. Přímo ve svých řadách, jen trochu schovaného stranou. Petar Musa proti Opavě vstřelil první gól za áčko červenobílých a kouč Jindřich Trpišovský ho po zápase zahrnul chválou. „Je schopný trefovat se ze všeho,“ liboval si.

Jednadvacetiletý Chorvat přitom podle původního plánu v Edenu zatím ještě vůbec neměl být. V lednu 2019 zamířil na hostování do Liberce, kde na podzim nasázel sedm branek. A úspěšná výpomoc měla pokračovat i na jaře.

„Jsme přesvědčení, že útočníkem číslo jedna bude Standa Tecl. Dostává se do formy, ve které byl,“ říkal Trpišovský v průběhu zimní přípravy po odchodech Milana Škody a Micka van Burena, čímž Slavia na hrotu personálně ještě víc oslabila. „Pro Petara Musu si šetříme místo, od léta s ním hodně počítáme,“ dodával zároveň kouč ligového lídra.

V kalendáři tehdy byl 22. leden a nic nenasvědčovalo tomu, že by Musa na jaře neměl zase pálit na severu Čech. Už o týden později ale bylo všechno jinak.

Slavia si svůj talent předčasně stáhla a mladý střelec s ní okamžitě odletěl na herní soustředění do portugalského Algarve. Hned v prvním přípravném utkání stihl za poločas dát dva góly dánskému Aarhusu a naznačil obrovský potenciál. Z hráče, který v týmu původně vůbec neměl být, najednou byl onen často hledaný útočník číslo jedna.

To se potvrdilo i při ligovém startu v Ďolíčku, kde Musa vyběhl v základní sestavě. Do zakončení se dostal několikrát a v poslední minutě nakonec mohl vyrovnat, jenže brankář Le Giang ho ve spolupráci s tyčí zastavil. Z výkonu chorvatského reprezentanta do jednadvaceti let šlo jen těžko vyvozovat nějaké závěry, celkový výkon a předvedená hra Slavie se totiž při porážce 0:1 na těžkém terénu vůbec nepřibližovaly podzimním standardům.

V sobotu proti Opavě už to na domácí půdě bylo trochu jiné. Musa nejprve nevyužil velkou příležitost, když zblízka dorážel střelu Olayinky a trefil jen gólmana Fendricha. Krátce po půlhodině hry se ale dočkal. Využil mizernou obrannou hlavičku opavského Hrabiny a nekompromisně poslal míč do brány. Osmý gól v sezoně, vůbec první v Edenu! Přesně pro tyhle momenty do Slavie přišel už teď.

A trenér Trpišovský po utkání neskrýval nadšení. „Hlavně pro Petara je to důležité. On má skvěle zakončení i timingy, je schopný se trefovat ze všeho. Pravou, levou, hlavou, z úhlu, z centru, zpoza vápna,“ vyjmenovával kouč Slavie.

Sám prý podobně nadaného střelce ještě nezažil. „Ohledně zakončení si nepamatuju, že bych měl někdy v týmu útočníka, který je takhle mladý a má takovou schopnost. Může z něj být útočník evropských parametrů. Zakončení a výběr místa má opravdu neuvěřitelné, takového hráče jsem v kariéře ještě netrénoval,“ podotkl Trpišovský.

Ten se obvykle nezdráhá své hráče veřejně pochválit (pokud k tomu má důvod), přesto je patrné, že Musa ho po dvou ostrých zápasech a necelém měsíci v tréninku zaujal extrémně.

Jeho dobrá forma navíc Slavii přináší i další benefit. Stanislav Tecl najednou není pod takovým tlakem, což hned proti Opavě pozitivně využil. Jako střídající vlétl do hry, po hezké akci dal uklidňující druhý gól a dostal se i do několika dalších příležitostí.

Varianta „Musa v základu, Tecl jako žolík“ může fungovat velmi dobře. A pokud oba budou v podobném duchu pokračovat i dál, na absenci produktivního forvarda se už Slavii nikdo ptát nebude.

