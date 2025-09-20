Nad Andrákem vrtulník, na hřišti trápení. Chudák Beran se hledá, kdo koupí Autu?
PRVNÍ DOJEM MICHALA KVASNICI | Když dvacet minut před utkáním přistál vrtulník s majitelem olomouckého klubu Pavlem Hubáčkem u Androva stadionu, vyvolalo to ve fanoušcích dojem, že i zápas slibuje podobnou show. Bohužel pro domácí to tak nebylo, Sigma s Teplicemi jen bezbrankově remizovala, navíc mohla být ve finále i ráda za bod. Poprvé v sezoně se na tým kouče Tomáše Janotky pískalo, lidé odcházeli rozladění.
Hlavní události zápasu
- Dvě břevna. Po půlhodině hry málem zlomil horní tyčku dělovkou Jiří Sláma, štěstím pro Teplice bylo, že odražený míč zamířil do nohy stopera Halinského a následně na roh. Vlastenec byl blízko. Patnáct minut před koncem pak břevno vysokou hlavičkou z velké dálky orazítkoval i Muhamed Tijani.
- Kozákovy tutovky. Mohl být za hrdinu, krátce po nástupu na hřiště se objevil v takových tutovkách... Jenže Matyáš Kozák nejdřív z těsné blízkosti trefil jen nohy gólmana Koutného a vzápětí se mu vysokého čahouna nepovedlo ani přelobovat při samostatném úniku po chytré kolmici Trubače. Kouč Zdenko Frťala se nevěřícně chytal za hlavu.
Kdo mě zaujal
- Jan Koutný (9/10). Byl nejlepším hráčem utkání, je třeba dodávat víc, kdo měl asi k vítězství blíže? Jednička reprezentační jednadvacítky v tutovkách vychytala Jukla a dvakrát i Kozáka. Jen díky němu se na Moravě nezrodilo ještě větší překvapení. Je čím dál lepší.
- John Auta (7/10). Po Isifem, jenž v rámci rekordního transferu nedávno přestoupil z Dukly do Slavie, čekejte další fakt velký přestup mladého Afričana. Devatenáctiletý Nigerijec má v sobě atributy moderního křídla, pohybem a technikou dělal domácím velké problémy, proto ho museli faulovat. Na Stínadlech se dlouho neohřeje.
Kdo mě zklamal
- David Tkáč (3/10). Nejvíce jste si ho všimli, když se snažil nasimulovat penaltu a za trapný pád byl „odměněn“ žlutou kartou. Jinak jste o něm nevěděli a není to poprvé. Zpětně vlastně ani nepřekvapí, že Sigma měla ještě na konci přestupního období zájem o Filipa Zorvana a Daniela Trubače. Je evidentní, že s podhrotovou pozicí zatím realizační tým spokojen není. Možná měl šanci od úvodní minuty dostat Janošek, jenž umí otevírat blok. Ten ale důvěru nemá, byť závěrečnou půlhodinu na place strávil.
- Josef Švanda (3/10). Dvanáct minut vydržel na hřišti, pak to trenér Frťala nevydržel a sundal ho. Paradoxně to bylo po situaci, kdy Švanda do zápasu nastupoval jako žolík. Čili nejdřív in a pak out. Důvody byly jen výkonnostní, krajní hráč do utkání nevstoupil dobře. Tohle střídání se nepovedlo.
Jak to zvládli trenéři
