Indiáni se rozstříleli: zničili Chezu, Schleiss umazal vajíčko. Nesmíte propadat panice, řekl

Šlégr jako nový šéf Litvínova? Bez nové haly se klub nikam neposune • Zdroj: isport.cz
Lukáš Strnad z Plzně střílí branku proti Litvínovu
Hokejisté Plzně si proti Litvínovu zastříleli
Ondřej Jurčík poslal Litvínov v Plzni do vedení
Pavel Bárta
Tipsport extraliga
Litvínovský žal se odkládá díky příznivým novinám ohledně budoucnosti klubu. Na ledě však hasne dál. „Je to pozitivní zpráva, ale nic se nemění na tom, že se musíme i my herně zvednout. Bez toho to nepůjde,“ věděl útočník Petr Koblasa. Verva se v Plzni ujala vedení, Pavel Čajan v brance předvedl opět něco ze svých kouzel, Indiáni však Chezu stejně zničili. Utrhli se čtyřmi góly v prostřední části a zvítězili 7:2.

V neděli dali Spartě pět kusů, proti Litvínovu své nové maximum ještě vylepšili. „Jsme rádi, že jsme se rozstříleli. Minule to sice nevyšlo, ale do šancí se dostáváme a nějaké góly jsme dali. Důležitá je defenziva, ale jsem rád, že když šance jsou, dokážeme je zužitkovat,“ liboval si dvoubrankový střelec Jan Schleiss.

Od začátku Plzeň zamykala soupeře v pásmu a kontrolovala hru. Klíčový úder přišel ve druhé části, kdy se Indiánům podařilo Litvínov otevřít dokořán. Nástup začal u Schleisse. V polovině utkání dal bekhendem na 2:1 a šlo o jeho první trefu v tomto ročníku. Naposledy skóroval 28. ledna, shodou okolností v Litvínově. V extralize čekal na gól 37 zápasů.

„Když se mě na to reportér ptal, překvapilo mě, že uplynula taková doba. Jsem určitě rád, že jsem se toho zbavil. Zkoušel jsem všechno, každý dělá stejné věci. Začne u olepení na hokejce nahoře a dole, výměny hole. Ale hlavně nesmíte propadat panice. Člověk si říká, že to vzadu v hlavě nemá, jenže to tam je. Máte pak i určitou křeč, chybí lehkost. Pořád chcete někam mířit a tím pádem nedáváte góly. Jsem rád, že jsem aspoň umazal to vajíčko,“ vyprávěl Schleiss.

Možná potřeboval jen odšpuntovat. Trefit se jednou a pak už se to posype, což se povedlo celému plzeňskému týmu. Během necelých pěti minut prostřední části odskočil až na rozdíl tří gólů. Skóroval i další spící střelec Adrián Holešinský, gól dal po 15 zápasech. Po něm si opět Schleiss položil beka a zasunul podruhé, dával na 4:1. Na hattrick nemyslel. „Spíš jsem chtěl, abychom to uhráli v klidu. Chceme být nahoře. Tabulka je našlapaná, není třeba se na ni dívat po každém kole. Potřebujeme sbírat body,“ uvedl.

Verva má jiné starosti. Nastoupila bez Ondřeje Kašeho, což taky bylo znát. Po několika slibných zápasech udělala po herní stránce zase dost kroků nazpátek. „Od prvního střídání až do konce jsme byli horší,“ potvrdil Koblasa. O chytaných změnách se tým dozvěděl v autobuse cestou do Plzně. Mluvilo se i o tom, jestli na mužstvo nedolehla dlouhodobá nejistota. „Na tohle se nemůžeme ohlížet. Nějaká situace byla, ale s výkonem nemá nic společného,“ dodal.

KonecLIVE
72

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec231231770:5643
2Pardubice231222773:5242
3Mountfield221140764:4541
4Plzeň231123759:4740
5Sparta2511311073:6440
6Brno221113762:5938
7Vítkovice241032966:6438
8Liberec241104959:5837
9Č. Budějovice2310121067:6434
10Olomouc2410111252:6633
11K. Vary239121156:6531
12M. Boleslav238211247:5429
13Kladno237241057:6929
14Litvínov243211839:8114
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

