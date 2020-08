Cormier by ještě měl co nabídnout. Ale udělá dobře, když skončí | iSport.cz

Napínavé klání do poslední vteřiny. Třetí souboj Stipeho Miocice s Danielem Cormierem nabídl parádní drama. Takhle mají vypadat titulové bitvy! Ne vždy tomu tak ale je. Příkladem může být letošní ostře sledovaný duel ve střední váze Israel Adesanya vs. Yoel Romero. Žádná přestřelka, nejvíc energie předvedli oba bijci spíš před a po zápase.

Řeč čísel zní jednoznačně: Adesanya tehdy zasadil soupeři během pěti kol 48 úderů, Romero 40. V tomto směru předvedli oba těžkotonážníci úplně jinou dynamiku. Ač souboje právě v jejich divizi bývají většinou pomalejší, tihle pánové se nešetřili. Vítěz zasadil 171 úderů, poražený 145. Jednalo se o opravdovou válku v kleci, která musela bavit každého fanouška. Nechyběly ani sporné momenty, jako pověstné „šťouchance“ do oka. Ale i to vlastně k významným střetům patří.

Navíc proti sobě stanuly dvě výrazné persony. Šampion, který na půl úvazku pracuje jako hasič v Clevelandu aby, jak sám říká „mohl pokračovat v normální práci“, až jednou skoncuje s MMA. A proti němu veliký bojovník, nejen v oktagonu, ale i v životě. Vždyť Cormier přišel v sedmi letech tragicky o otce, kterého na Den díkuvzdání zastřelil tchán od druhé manželky. V roce 2003 navíc při autonehodě zemřela DCho tříměsíční dcera. Tragédie jej ale nezlomily a tím se stal pro mnohé vzorem. Šlo zkrátka o srážku klaďasů.

Triumf slavil Miocic. Právem, ovšem Cormier se nemá rozhodně za co stydět. Potvrdil schopnosti a energii jakou by mu mohlo hodně lidí v divizi závidět. Je například až s podivem, jak se dokázal vypořádat se zraněním oka ve třetím kole a do posledního okamžiku nedal rivalovi nic zadarmo.

Už před posledním dílem UFC trilogie proklamoval, že ukončí kariéru, ať už to dopadne jakkoliv. „Budu spokojený s výhrou a odejdu. Kdybych prohrál, taky budu v pohodě a skončím. Ale já neprohraju,“ věřil si.

Prohrál, ale na svém plánu by neměl nic měnit. Odejde jako zápasník, který dokázal vybojovat šampionské pásy ve dvou vahách v největší organizaci světa a překonával při tom ty nejlepší gladiátory své doby. Nikomu už nemusí nic dokazovat. Je mu čtyřicet jedna let a chce si plně užívat roli otce dcery a syna. Kdyby se rozhodl pokračovat, rozhodně by hned nedostal možnost další titulové bitvy. Musel by nejprve porovnat síly s dalšími čekateli. A jak by asi dopadl jeho duel třeba s „Predátorem“ Francisem Ngannouem, který je na vrcholu sil, si lze domyslet. Bylo by to zbytečné.

Navíc odchodem z klece rozhodně nezmizí ze scény bojových sportů. Už dlouho zvládá skvěle práci komentátora. A není divu, ví mnohem líp než jiní, o čem je MMA.