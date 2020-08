Thriller ve Vegas! Králem těžké váhy zůstává Miocic, Cormier si stěžoval | iSport.cz

Oba bojovníci už byli tím druhým v předešlých zápasech knokautováni, sílu úderů soupeře si tak mohli v minulosti otestovat. Možná i proto se očekával spíše opatrnější začátek. Cormier od prohraného duelu pozměnil taktiku a nechtěl s šampionem bojovat v postoji, hned po minutě zápasu se proto pokusil o strh na zem, poté už však přešel k boxování. Za to Miocic zůstal u toho, co fungovalo, a útočil od začátku na tělo rivala, aby mu pomalu ubíral z kyslíkových zásob.

Jak to u těžkých vah bývá, může rozhodnout každá rána. To se ukázalo na konci prvního i druhého kola, v úvodním trefil tvrdý pravý hák Cormier a otřásl šampionem. Ve druhé pětiminutovce mu však Miocic oplatil stejnou mincí a dokonce jej posadil na zadek, kdyby Američana nezachránil gong, mohl zaznamenat nejrychlejší porážku v kariéře.

Válečník s chorvatskými kořeny si však všiml, že začal přebírat otěže souboje, a tak inicioval přestřelky stále víc a víc. DC však oproti druhému střetu nevyužíval tolik energie, a tak vypadal v přestávce docela čerstvě. Dokonce mu zbylo dost síly na to, aby si postěžoval rozhodčímu, který si nevšiml, že Miocic vyzyvatele nedovoleně dloubnul do oka. Cormierovo oko bylo kvůli píchnutí značně nateklé, což jej ve zbytku bitvy trochu limitovalo. „Nevidím na levé oko. Jenom černo, nemohl jsem po tom dloubnutí do oka kur** vidět. Ale to je jedno,“ uvedl v pozápasovéme rozhovoru.

"That'll be it for me."



Daniel Cormier officially announces his retirement from UFC



(via @ufc)pic.twitter.com/GWojZHsRZ6 — Bleacher Report (@BleacherReport) August 16, 2020

Málokdo čekal, že by třetí vzájemný zápas mohly rozhodovat body, proto se zdálo až překvapivé, když se oba bijci zvedali z židliček, aby společně odbojovali páté kolo. Vstupovali do něj ještě k tomu nejspíš s tím, že každý vyhrál dvě pětiminutovky, což jen potvrdilo vyrovnanost extrémně napínavé trilogie. „Skvělý zápas těžkých vah!“ komentovala v průběhu na Twitteru basketbalová legenda Lebron James.

Bodoví rozhodčí se shodli. Vítězem trilogie se podle nich stal stávající šampion Miocic. Už dlouho se mluvilo o tom, že tohle bude poslední zápas Cormiera, ať už dopadne jakkoliv, rodák z Kalifornie to po prohře bohužel potvrdil. „Nezajímá mě žádný jiný zápas než o titul. Nemyslím si, že by mi teď nabídli titulový zápas. Byla to skvělá cesta,“ odpověděl Cormier na otázku, zda se opravdu do klece ještě nevrátí.

"TIL I DIE" 🏆



🐐 Stipe Miocic is the greatest heavyweight of all-time! #UFC252 pic.twitter.com/m5Xu2mxxsT — UFC (@ufc) August 16, 2020

Galavečer s číslem 252 se uskutečnil v centru UFC Apex v Las Vegas, kde se obvykle natáčí televizní pořady slavné ligy, jako je Dana White's Contender Series. Ve skromné hale je menší oktagon, než v jakém se tradičně zápasy nejslavnější organizace odehrávají. A je pravdou, že místo konání a absence publika trochu ubíraly na velkoleposti střetu titánů.

Krom titulového duelu byly ostře sledované i dvě předešlé bitvy. Pětadvacetiletý divoch z Montany Sean O’Malley, který prohlašoval, že chce jít v šlépějích Conora McGregora, nastoupil proti o dva roky staršímu Marlonu Verovi z Ekvádoru. Mladý Američan s extravagantním účesem měl ale zjevně problémy s pravou nohou a několikrát během zápasu upadl. To se mu nakonec stalo osudným. Vera se na něj v jednom takovém okamžiku vrhl, zasadil mu tvrdý loket do obličeje a několik úderů, než rozhodčí zápas už v prvním kole ukončil.

Ještě před soubojem mladých pušek byl na řadě interesantní duel těžkých vah, zkušeného gladiátora z Brazílie Juniora Dos Santose s tvrďákem ze Surinamu v Jižní Africe Jairzinhem Rozenstruikem. Střet dvou ranařů se rozjížděl pomalu. Z počátku byl aktivnější Dos Santos, ale ve čtvrté minutě druhého kola jej Rozenstruik dobrým úderem srazil k zemi a pak jej zasypával tvrdými ranami, až rozhodčí souboj zastavil.