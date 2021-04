Šest dvojic a dost? Sportovci, vzbuřte se! Vhodný čas prosazovat jinou cestu

Jak to vypadá s restartem amatérských soutěží? • koláž iSport.cz, Profimedia.cz

Venku tedy nyní nově může při sportu pobývat až dvanáct lidí rozdělených do dvojic, kdy každou dělí alespoň od druhé deset metrů. Něco jako řidší spartakiáda, kdo ještě pamatuje.

Miroslav Jansta, předseda České unie sportu a člen vyjednávacího týmu, si to opatrně pochvaloval. „Snad to lidi přijmou, i když si o tom budou například po cestě plnou tramvají myslet své,“ prohlásil.

Já si o tom své myslím a tramvaj k tomu nepotřebuju. Miroslav Jansta a další sportovní kapitáni soudí, že lepší vrabec v hrsti, místo aby důrazně chtěli holuba ze střechy. Rozumím, že nechtějí šťourat do Babišova hnízda, ale tak si uvažuju, zda není ze strany sportovního prostředí čas na změnu postoje. Na silný, zřetelný a sjednocený odpor. Podle mě ano.

Je na to vhodná doba. Pragmaticky i hodnotově.

Pragmaticky proto, že nové rozhodnutí je právně přinejmenším vachrlaté. Nevzniklo na základě nouzového stavu, nýbrž se opírá o pandemický zákon. A leckteří právníci – pochopitelně nikoli ti vládní – považují opatření ministra zdravotnictví omezující právo se shromažďovat „na základě zákona“ za neústavní.

Poznámka ministra Petra Arenbergera, že předpokládá, že se lidé budou podle nařízení chovat, dokud ho případně za čtrnáct dnů soud nezruší, je až skandální. V překladu: „Já tu pravomoc možná nemám, ale než to soud zruší, lidi to budou dodržovat, a to jde.“ Vláda jeho návrh odklepla, protože covidové šílenství všechno ospravedlní.

Nejhorší je, že ministrovi a vládě to opravdu projde. Ve sněmovně téměř jistě, protože opozice tam v drtivé většině pandemický zákon podpořila a v covidové politice nejde zásadně proti vládě.

U veřejnosti to projde také, protože tu chybí autentický lídr, který by nesouhlasící – a podle mě velmi početnou – skupinu občanů dokázal probudit k akci.

Teď je tu ona hodnotová stránka věci. Je jasné, že na ni každý pohlíží jinak. Někdo je pro silné a plošné restrikce za každou cenu, protože v nich vidí jedinou cestu k poražení covidu.

Myslím, že svět sportu by měl prosazovat, a ta doba je tady a teď, jinou cestu. Měl by přijmout za své, že…

…plošná opatření jsou neefektivní. Sice snad zabraňují šíření onemocnění u dětí a zdravé populace, jenže to jsou skupiny se zanedbatelným rizikem. Proč by tedy nemohli sportovat?

…sport a pohyb obecně prospívají, zvyšují odolnost organismu, snižují riziko těžkého průběhu onemocnění i následných komplikací.

…znamenají alternativu k počítačům. Zní to jako frázovitý nářek starší generace, ale digitální závislost dětí je potíž, která jednou může svým významem přeskočit nebezpečnost covidu.

…dlouhodobé restrikce mají negativní dopad na pohybové návyky u dětí, mimochodem o pracovních nemluvě. Chtěl jsem napsat, že pracovní návyky do sportu nepatří, ale to by vlastně byla pořádná hloupost.

Vláda – nejenom ta česká – se obklopuje těmi odborníky, kteří prosazují restrikci. Předala jim moc nad lidem, zbavuje se své politické odpovědnosti. Podle hesla Odborníci říkají… Když už to tak je, což je špatně, měla by alespoň naslouchat i opačným názorům z respektované expertní obce. Nejsou zdaleka ojedinělé.

Což vláda nedělá a neudělá. Mimochodem, nemám pocit, že by tak v dostatečné míře činila veřejnoprávní Česká televize, přičemž by to měla být – poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů – její zákonná povinnost.

Proto je na místě, aby se o důsledný a cílený tlak pokusili kapitáni českého sportu. Je zapotřebí oslovit odborníky a vytvořit cílenou, argumenty podpořenou strategii, aby alespoň v jejich segmentu vláda od plošných restrikcí ustoupila.

Třeba se pak díky sportu zjistí, že cílený boj s covidem přináší lepší výsledky.