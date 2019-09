Spartu nezastavíš. Chce bojovat o titul a nebojí se to říct | iSport.cz

Přes léto k dosažení svého záměru a oprášení zašlé slávy Sparta taky už hodně udělala. Výrazně posílila kádr, k nepoznání se obměnilo třeba i osazenstvo v klubových kancelářích. Jejím patronem bude v příštím extraligovém ročníku Viliam Sivek. Nepatří k hráčským velikánům jako jeho předchůdci v této roli, ale legendou Sparty je. Za dob jeho šéfování prožil klub zatím poslední triumfální období. Když v roce 2005 přicházel, byl tým v tabulce dvanáctý a na jeho domácí zápasy do staré haly v Holešovicích chodily tři, čtyři tisíce diváků, hlediště se nenaplnilo ani z poloviny. Netrvalo však dlouho a měli plný dům.

Sivek ze Sparty krok po kroku vybudoval úspěšné mužstvo. Dokázal strhnout všechny kolem sebe. Svým zápalem a zároveň pokorou, lidským přístupem, tím, jak Spartou žije. Dokonce chodil se šálou kolem krku skákat s fanoušky do kotle. Byl první, kdo Barboře Snopkové Haberové zavolal, když se stala první ženskou panovkyní ve společnosti ovládané až dosud výhradně muži. Udělil jí a jistě ještě udělí spoustu cenných rad. Třeba, že pracovní den začíná tím, že při vstupu do haly se sluší pozdravit a podat si ruku s vrátným.

S návštěvností Sparta v předchozích sezonách problém neměla. Nová garnitura jí však chce vrátit taky poztrácenou hrdost a respekt, hodlá ze Sparty udělat zase to, čím si přeje být. A to se odvíjí hlavně od výsledků a předvedených výkonů. Sportovní úsek převzali bývalí skvělí útočníci Petr Ton a Jaroslav Hlinka, doplňování mužstva probíhalo v souladu s trenéry. Uwe Krupp si pochvaluje, že tým je silnější, šikovnější a tvořivější než ten, který vedl v minulé sezoně. Chce hrát aktivní, agresivní hokej, vytvářet tlak na soupeře. „More acting, than reacting,“ vystihl to německý kouč. Jeho tým by měl být víc na puku, určovat ráz hry, než vyčkávat, co provede soupeř.

Během devíti zápasů přípravy bylo proměnlivo, střídavě oblačno, nicméně Krupp se svým štábem musel zabudovat osm nových posil. Přišli rozdíloví hráči jako Michal Řepík, Marek Kvapil, Vladimír Růžička nebo Matúš Sukeĺ. Spartu by měli pozvednout. Čas ovšem ukáže, jakým budou přínosem a jakou motivací bude válčit za elitní český klub, když původně někteří z nich upírali pohled ještě někam dál. Taky jak zapadnou do kabiny, kde to v minulé sezoně přes všechna selhání a přemety fungovalo výborně. Další hráči si zároveň musí zvykat na jiné nebo pozměněné role.

„Chlapi, vy jste pořád stejně nudní, víte?“ utahoval si Krupp z novinářů, když po páteční klubové tiskovce čelil jejich dotazům. Prý se ho nezeptali na nic kontroverzního. „Možná po prvních pár zápasech. Třeba vám dáme nějaký materiál,“ smál se. Sám určitě věří, že to tak nebude. Ale Spartu čeká od začátku pěkný mazec. Zahajuje příští čtvrtek proti Plzni, která podniká další spanilou jízdu Ligou mistrů a dvakrát porazila finské šampiony z Hämeenlinny. Následují Liberec, Třinec, Brno, Hradec Králové… První kola můžou napovědět, každopádně na cílech Sparty se nic nezmění.