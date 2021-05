Nominace reprezentace? Jistoty známe, ale někdo ještě překvapí

Sbalit kufry, odletět a druhý den do zápasu? To je pryč. Složitá doba valí i na hokejisty laviny příkazů, opatření a procedur, které musí podstupovat, aby vůbec mohli hrát. Pravidelně se testují, každý nově příchozí musí na krevní testy kvůli protilátkám na covid. Vyvolení, kteří se dostanou až na šampionát do Rigy, půjdou nejprve do izolace, pak se budou pohybovat mezi hotelem a halou.

Taky proto kouč Filip Pešán nabral během přípravy velkorysý počet hráčů. Má to opodstatnění, stejně jako to, že chce do dějiště šampionátu odcestovat s pěti pětkami a trojicí brankářů.

Některé nominační jistoty už známe. Vypadá to na jednu z nejmíň zkušených brankářských trojic za poslední léta, z níž vyčnívá Šimon Hrubec. Vpředu se zase rýsuje bujaré stádečko hřebců z NHL. Jen poté, co se omluvil Jakub Voráček, bude na Janu Kovářovi, aby se jako nejostřílenější bard ujal role kočího.

Jako vždycky může někdo nečekaně vyskočit, když dostane rovnou šanci. Třeba Matěj Blümel, který je s mužstvem od začátku. Trenér po minulé akci poděkoval hráčům, kteří už nepokračují. Že neskončili kvůli výkonnosti, ale nejmíň se hodili do skladby týmu. David Němeček patřil k nejlepším bekům extraligy, při dvojzápase v Norimberku hrál sedmého, pak šestého obránce. Neinkasoval, ve druhém utkání skončil dva body v plusu. Nezůstal ani do Slováků a je otázka, jak dlouho by vydržel za konstelace, jež začíná vystupovat. I takové příběhy do mozaiky zapadají.