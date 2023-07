Kaše s Kautem lepí přetržený film. Jde to i bez cavyků a hlasitých stížností

KOMENTÁŘ PAVLA BÁRTY | Ondřej Kaše se po osmi letech v zámoří vrací do extraligy. Zakotvil v Litvínově, kam to nemá z rodné Kadaně daleko a který byl jeho první volbou. Slibnou kariéru nezdolného dříče a poctivce rozbila opakovaná zranění a otřesy mozku. V posledních sezonách trávil pomalu víc času po doktorech a léčením než v týmové kabině a u hokeje.

Už se zdálo, že nebude moct pokračovat a v pouhých 27 letech dospěl ke konci. Ale chmurné zvěsti se naštěstí nenaplnily. Jako celoplošný hráč a skvělý bruslař byl Ondřej Kaše v NHL užitečný na obou stranách kluziště. Za rovnovážného stavu patřil k nejplatnějším v lize. Chodil si pro puky i pro fauly, ve své nejlepší sezoně nastřílel dvacet gólů. Teď chce slepit přetržený film. Dokázat, že na špičkový hokej pořád má. Tohle mu stačí, dál se nedívá.

V Ondřeji Kašem a mladším bratru Davidovi ulovila Verva dva rozdílové útočníky, kteří lační po nové šanci a jsou schopni pod Krušnými horami probudit spícího obra. Ale za předpokladu, že je nezradí zdraví, v obou případech někdy velmi křehké.

Ondřej Kaše nikdy nedostal nic zdarma, všechno si musel vydřít. Do NHL se prodral z posledních míst v draftu. Mockrát předvedl, jaký je charakter a bojovník. Jen tak něco ho nezlomí. Neřeší, jestli z něj mohl vyrůst nový Ondřej Palát, který měl na počátku podobný osud, nebo že stačí málo a všechno může být jinak.

Kvůli opakovaným zdravotním problémům neměl pořádnou možnost zanechat v NHL hlubší otisky a dospět ještě dál. Nezabalil to ale proto, že by na ni nestačil. Pokud Kaše vydrží zdravý, může se stát stejnou ozdobou extraligy jako v minulém ročníku Lukáš Sedlák, jemuž otevřely náruč Pardubice.

Do stejného klubu přibyl další navrátilec Martin Kaut. V zámoří prodělal otřesy mozku stejně jako Kaše, dvakrát si poranil rameno, ale jinak je úplně jiný případ. Zejména z mladších hráčů pohybujících se na hraně sestavy kolikrát dělají za oceánem onuce. Zkoušejí, co snesou a vydrží. Někoho takový přístup zocelí, jiní to nevydýchají. Přežijí nejsilnější.

Kaut o tom promluvil v rozhovoru pro iDnes. Líčil, jak ho na farmě San Jose nutili se rvát a posílali ho i na krajana Adama Klapku. To, jak se dá zpomalit nebo zazdít výrazný talent, se ukázalo na mistrovství světa. Kaut nastoupil v sedmi utkáních, až na duel se Švýcarskem, kdy se na led skoro nedostal, hrál deset, jedenáct minut. Nejlepší chvíle zažil proti Kanadě, dal jediný český gól.

S odstupem času vyprávěl, jak se pod Karim Jalonenem cítil upozaděn, přitom chtěl zanechat pozitivní dojem u pozorovatelů ze San Jose. Kautův projev na šampionátu ovšem připomínal častěji stínohru v temném lese než snahu vydobýt si lepší pozici. A ve čtvrtfinále proti celku USA vedenému koučem Sharks Davidem Quinnem skončil se třemi minusovými body.

Ondřej Kaše taky vytrpěl dost a snaží se vymanit z pasti nekonečných zdravotních trablů. On je živý důkaz, že to jde i bez cavyků. Kautova zpověď vzbudila rozruch, nic objevného však nepřinesla. Podobné a třeba ještě horší zacházení zažily mraky dalších hráčů. Jen o tom nemluvili tak nahlas jako rodák ze Žďáru nad Sázavou. Třeba si uškodil a v zámoří ho budou vnímat jako stěžovatele a potížistu. Ale pokud opráší kumšt, který ho tam nutili odložit někam do kouta, může po všech strastech a trampotách pookřát a patřit k extraligovým klenotům.

