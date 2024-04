Třinec je mistr pavučin. Sparta pod tlakem táhne, ale musí fičet dřív

Jan Buchtele se raduje ze své branky do sítě Třince • ČTK / Ožana Jaroslav

Jan Buchtele doráží puk do sítě třineckého Ondřeje Kacetla • ČTK / Ožana Jaroslav

Třinecký David Cienciala se raduje z gólu do sítě Sparty • ČTK / Ožana Jaroslav

Třinecký útočník Daniel Voženílek se cpe do branky sparťana Jakuba Kováře • ČTK / Ožana Jaroslav

Hokejisté Sparty i po porážce děkují fanouškům, kteří přijeli fandit do Třince • ČTK / Ožana Jaroslav

Do šance se tlačila Sparta • Beranek / Sport

BLOG PAVLA BÁRTY | Půl zápasu trvalo Spartě, než se v pátém semifinále proti Třinci zase našla. Po ťafce ve čtvrtém mači byste čekali, jak v dalším duelu na Oceláře vletí, šlápne do toho a bude chtít rázně odčinit všechny viny i příkoří. Porážka, neporážka, Řepík, neřepík. Místo toho přišel další podobný zápas.

Pražanům nejdou přesilovky a taky jich moc neměli. Ale pod silným tlakem dovedou velké věci. Jakmile odvolají brankáře a v šesti se domáhají vyrovnání, strhne se vichr z hor. Už třikrát si v letošní play off tímhle způsobem vynutili prodloužení. Napočtvrté málem taky. O šanci sundat Třinec ji připravil neuznaný gól, předtím dvakrát potvrzený.

Po druhém mači, kdy byl Ocelářům upřen zásah Daniela Voženílka, mluvil trenér Zdeněk Moták o větrných mlýnech. Teď jsou si oba soupeři kvit, jen Spartu to potkalo v kritičtější chvíli. Kdyby trenérská výzva Třince neuspěla, mohl následovat rychlý konec. Ovšem podobných kdyby se v sérii najde plno. Předchozí zápasy mohly taky dopadnout jinak.

Co je podstatné, že Sparta dvakrát po sobě nechytla začátek a špatným vstupem si zavařila. Oceláři v play off za celou historii jen jednou ztratili zápas, v němž šli do dvoubrankového trháku. Zato páté semifinále bylo 47. v pořadí, kdy z tohoto stavu dotáhli zápas k vítězství. Upletou pavučinu, v jejich spřádání jsou mistři.

Od druhého utkání se eskalovalo napětí a vrcholilo řežbou na konci čtvrtého duelu. Tam se ukázalo, jak Spartě chybí vyhoštěný čistič Zack Kassian, ať se kolem jeho odchodu dělo cokoli. Zdivočelá hladina se pak zklidnila i bez jeho přispění. Emoce stranou, soustřeďte se na hokej. Za mantru, že k play off něco prostě patří, se pořád spousta věcí schová. Třeba vhazování vyhraná nohou, nebo to, že závažnost některých přestupků by mělo posuzovat spíš lékařské konsorcium.

Nicméně Spartě přibyly starosti hlavně s třineckou defenzivou. Trpělivost, obětavost, důslednost a pevný brankář vzadu. Na tom vyrostla třinecká dynastie. I ostřílení hráči, kteří na ledě už něco odjezdili, si nevěděli rady. Jak proniknout za obranu, dostat Oceláře pod tlak. Nahozené kotouče často končily zakázaným uvolněním. Tedy buď nerozvážnost, nebo chyba. Třinec točil hodně času pár statečných, i Voženílek přestal kopat a ztrácel puky. Ani toho Sparta dostatečně nevyužila.

V české extralize se ještě nestalo, aby tým po třech porážkách otočil sérii play off. Sparťanský gólman Jakub Kovář tohle zažil ve Švýcarsku. Třinec však stále hraje především o to, aby souboj ještě zdramatizoval a neskončila mu sezona. Umí v tom chodit, Sparta přišla o výhodu, klid, je pod tlakem. Za stavu 3:2 jde stále o krok napřed, ale musí začít fičet dřív.