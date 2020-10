Velká pardubická musí být bezpečná. Ať neskončíme bez překážek

No Time To Lose s Jakubem Kocmanem Taxis nezvládl a následoval ošklivý pád • Michal Beránek (Sport)

Taxisův příkop a velké problémy pro No Time To Lose (č. 16) s Jakubem Kocmanem • Michal Beránek (Sport)

Je to tu opět, fatální zranění koně na Velkém Taxisově příkopu, překážce překonávané jednou za rok, která je symbolem Velké pardubické. A pozornost veřejnosti se obrací tak obrací k dostihům kvůli smutné události. Tak to bude vždycky. Co s tím? Musí se bojovat za to, aby byl dostih bezpečnější.