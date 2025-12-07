Kletba prolomena. Sparta téměř po třech letech doma porazila Vary, zazářili Řepík s Chlapíkem
Působilo to už jako prokletí. Pětkrát v řadě přivítali hokejisté Sparty na domácím ledě karlovarskou Energii a pětkrát odcházeli poraženi. Zlom černé série přišel až po necelých třech letech. Pražané v neděli v extralize přehráli hosty dominantním výkonem a zvítězili přesvědčivě 6:1. „Jsme strašně rádi, že se nám povedlo přerušit sérii, kterou jsme s Karlovými Vary v O2 areně měli. Za to patří klukům dík,“ neskrýval asistent domácího trenéra Patrik Martinec.
31. ledna 2023. Tehdy naposledy Sparta doma porazila Karlovy Vary, výsledek 6:3 ozdobil hattrickem Michal Řepík. Z dalších pěti vzájemných střetnutí na stejném místě si ale Pražané odnesli jediný bod. Zlom přišel až v neděli odpoledne. A znovu v tom měl prsty zkušený útočník s číslem 26 na zádech.
Sparťanský lídr se do sestavy vrátil téměř po měsíci. Spolu s duely Ligy mistrů vynechal rovných deset zápasů a po dlouhé přestávce byl při chuti. „Jeho výkon byl parádní, dokonce dal dva góly. Skvělé. Jsme rádi, že je zpátky,“ pokyvoval spokojeně hlavou Martinec.
S kolegy využil Řepíkova návratu k zalepení nově vzniklé mezery v sestavě. Ze druhé lajny vedle Michaela Špačka a Pavla Kousala vypadl Tomáš Hyka. „Včera odstoupil z tréninku, je tam drobné zranění. Ještě nevím verdikt od lékařů, snad to nebude nic vážného,“ prozradil Martinec.
Nově postavený druhý útok zafungoval na jedničku. Sparta vedla po první třetině jen o gól, nevyužila dlouhou přesilovku po trestu do konce utkání pro Josefa Myšáka. Ve druhé části ale definitivně zlomil průběh na její stranu Řepík. Šikovnou tečí Mašínovy střely překonal Dominika Frodla poprvé, pak si jeho přihrávku nešťastně srazil do sítě obránce David Moravec.
Černoch: Někdy si smůlu vybrat musíme
„Sparta byla lepší. Dostali jsme smolné góly, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Cítili jsme, že jsme zápas tlačili do kopce. Sparta byla lepší, zasloužila si to,“ říkal smířlivě kapitán hostů Jiří Černoch. Sám jen mírnil rozdíl při čtyřbrankové ztrátě přesnou ranou z přesilovky.
Jinak se k Energii otočilo štěstí zády. Dva góly padly po odrazu od bránících hráčů a před brankou soupeře se hosté jen těžko dostávali do šancí. „Někdy si to musíme vybrat,“ věděl tahoun hostů.
První porážka v O2 areně po pěti výhrách ho jako odchovance Sparty mrzela. „Každý zápas chcete vyhrát, na Spartě o to víc. Samozřejmě nás to mrzí, ale musíme být rádi za sérii, kterou jsme tu měli, a za to, že Spartu dokážeme porážet. Jednou to muselo přijít,“ říkal.
Karlovy Vary se od Černochovy branky ještě mohly odrazit za stíhací jízdou, jenže sedmnáct sekund před druhou sirénou znovu inkasovaly. Podruhé v zápase se trefil také kapitán Filip Chlapík. „Klukům patří dík, že se pořád rvali, aby se činnosti vrátily do běžného rámce, ale Sparta dál přidávala góly. Třetí třetinu jsme chtěli odehrát s nějakým přesahem, od kterého se můžeme dál odpíchnout. I tak jsme dostali gól,“ litoval karlovarský asistent David Moravec.
„Dařilo se nám tady, protože jsme sem vždycky jeli se zdravým respektem. Věděli jsme, že každou chybu Sparta potrestá. To byl důvod, proč jsme tady vyhrávali. Dneska mi přišlo, že jsme to tam neměli. Chtěli jsme si zahrát hokejíček a to nás vytrestalo,“ dodal k jeho slovům Černoch.
Se spoluhráči se musel ve většině utkání obejít bez vyloučeného Myšáka, po čtvrtém gólu skončil zápas i pro střídajícího brankáře Frodla. Na druhé straně nedohrál Niko Seppälä, jenž stejně jako Myšák vyfasoval trest do konce utkání za faul kolenem. Po ostrých zákrocích viděli fanoušci i dvě krátké bitky. „Návštěva byla skvělá, zápas byl dobrou oslavou toho, co Sparta jako organizace dělá,“ cenil si Martinec a připomněl už devatenáctý ročník Sparťanské krve. Zúčastnilo se ho 7 106 dárců.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|32
|15
|4
|1
|12
|96:77
|54
|2
Pardubice
|29
|15
|2
|3
|9
|92:67
|52
|3
Třinec
|30
|15
|3
|1
|11
|93:75
|52
|4
Mountfield
|30
|13
|5
|1
|11
|81:70
|50
|5
Liberec
|30
|15
|0
|5
|10
|79:72
|50
|6
Brno
|29
|14
|1
|3
|11
|81:79
|47
|7
Vítkovice
|31
|13
|3
|2
|13
|80:90
|47
|8
Plzeň
|29
|12
|3
|4
|10
|75:59
|46
|9
K. Vary
|29
|14
|1
|2
|12
|72:78
|46
|10
Olomouc
|31
|14
|1
|2
|14
|69:80
|46
|11
Č. Budějovice
|30
|11
|4
|2
|13
|86:86
|43
|12
Kladno
|30
|9
|3
|5
|13
|74:88
|38
|13
M. Boleslav
|30
|9
|3
|2
|16
|60:78
|35
|14
Litvínov
|30
|6
|2
|2
|20
|57:96
|24
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž